СМИ: Рэпер Macan заработает 343 млн рублей в туре по России

Старт тура намечен на 1 декабря — первым городом станет Смоленск, а финальное шоу пройдёт 27 мая в Калининграде. По оценкам, при полной заполняемости площадок суммарная выручка от концертов может достичь 343 миллионов рублей. Такие данные приводит Telegram‑канал «Звездач». Актуальную информацию о гастролях также можно найти на официальном сайте артиста.

Осенью 2025 года Андрей Косолапов ушёл на срочную службу. В ноябре стало известно, что он направлен в отдельную дивизию оперативного назначения имени Дзержинского — она базируется в Балашихе Московской области, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

