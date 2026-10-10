СМИ: Рэпер Macan заработает 343 млн рублей в туре по России

Рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) готовит большой концертный тур по России — он стартует после завершения его срочной службы в армии. Согласно анонсам, музыкант даст 27 концертов: география выступлений охватит города от Смоленска и Брянска до Казани, Владивостока, Хабаровска и Калининграда.

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Старт тура намечен на 1 декабря — первым городом станет Смоленск, а финальное шоу пройдёт 27 мая в Калининграде. По оценкам, при полной заполняемости площадок суммарная выручка от концертов может достичь 343 миллионов рублей. Такие данные приводит Telegram‑канал «Звездач». Актуальную информацию о гастролях также можно найти на официальном сайте артиста.

Осенью 2025 года Андрей Косолапов ушёл на срочную службу. В ноябре стало известно, что он направлен в отдельную дивизию оперативного назначения имени Дзержинского — она базируется в Балашихе Московской области, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Валентин Егоршин
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