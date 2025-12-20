СМИ: Рэпер Macan служит в армии на должности водителя
Рэпера Macan (Андрей Косолапов) во время службы в армии распределили на должность водителя. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot».
Издание писало, что молодой человек уже принял присягу и проходит службу в 1-й группе спецназа 604-го Центра специального назначения «Витязь» в отделении материально-технического обеспечения. По данным источника, в части музыканта есть грузовики «УРАЛ» с бронерубкой, а также легковые авто Ford, Volkswagen, Haval и микроавтобусы.
Ранее юрист в области военного права Иван Самарин в интервью НСН допустил, что рэперу Macan может грозить уголовное наказание за неявку на пункт сбора призывников.
