По его словам, в соответствии с нормами международного права, выплаты должны покрыть как человеческие потери, так и материальный урон. Министр уточнил, что речь идет о защите прав семей погибших и пострадавших, а также о восстановлении поврежденных объектов, портовой инфраструктуры и экономических предприятий.

Ранее ответственность за инцидент в Бенгази, унесший жизни двух военнослужащих ВМС Ливийской национальной армии, на Киев возложил член президентского совета Ливии Муса аль-Куни, назвав подобные действия недопустимыми.

Ситуация вокруг этого инцидента вызвала дипломатические разногласия между Киевом и его европейскими партнерами. Изначально Зеленский утверждал, что украинские дипломаты координирует действия с другими государствами при проведении операций в международных водах или вблизи иностранной инфраструктуры. Однако вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни опроверг слова Зеленского. Позднее в беседе с итальянским премьером Джорджей Мелони Зеленский признал, что удар по ливийскому порту не согласовывался с западными союзниками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».