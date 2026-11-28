Ливия потребует компенсации от Украины за удар по порту Бенгази
Ливия потребует компенсации от Украины за удар по порту Бенгази. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на главу МИД заседающего на востоке Ливии правительства Абд аль-Хади аль-Хувейдж.
По его словам, в соответствии с нормами международного права, выплаты должны покрыть как человеческие потери, так и материальный урон. Министр уточнил, что речь идет о защите прав семей погибших и пострадавших, а также о восстановлении поврежденных объектов, портовой инфраструктуры и экономических предприятий.
Ранее ответственность за инцидент в Бенгази, унесший жизни двух военнослужащих ВМС Ливийской национальной армии, на Киев возложил член президентского совета Ливии Муса аль-Куни, назвав подобные действия недопустимыми.
Ситуация вокруг этого инцидента вызвала дипломатические разногласия между Киевом и его европейскими партнерами. Изначально Зеленский утверждал, что украинские дипломаты координирует действия с другими государствами при проведении операций в международных водах или вблизи иностранной инфраструктуры. Однако вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни опроверг слова Зеленского. Позднее в беседе с итальянским премьером Джорджей Мелони Зеленский признал, что удар по ливийскому порту не согласовывался с западными союзниками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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