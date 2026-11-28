Брусникина отметила, что сама предложила кандидатуру Золотовицкого на эту должность.

«Это большое количество энергии, которое позволит театру развиваться дальше, что меня очень радует. Он выйдет на работу в январе. А пока что буду вводить Сашу в курс дела», - пояснила Брусникина.

В августе 2026 года она была назначена художественным руководителем Российского академического молодежного театра (РАМТ), где ранее занимала пост главного режиссера. В связи с этим возник вопрос о невозможности полноценного совмещения руководящих должностей в двух разных театрах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».