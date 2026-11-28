Инцидент произошел в 10:00 по местному времени (08:30 мск). По информации телеканала, все пострадавшие были оперативно госпитализированы.

Предварительной причиной трагедии стала детонация взрывчатых веществ, которые хранились в частном доме, расположенном неподалеку от учебного заведения. Согласно сообщениям местных властей, эти материалы предназначались для проведения горнодобывающих работ.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН», что как минимум 10 человек погибли при взрыве на металлургическом комбинате в турецеком Измире.