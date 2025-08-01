За текущий год артист проигнорировал уже шесть повесток в военкомат, сообщает Telegram-канал Mash. Уточняется, что если рэпер не отреагирует на еще один документ, ему может грозить уголовная статья, которая предусматривает до двух лет лишения свободы. Зубицкий допустил, что год в армии не навредит популярности рэпера.

«Если ему положено идти, то он должен пойти, иначе все закончится хуже. Если в данный момент он уклоняется, то все это же может закончиться уголовным делом. Варианта два. Можно убежать, а можно остаться. Эта ситуация зависит от решения человека, кроме него никто не решит. Если он на год уйдет в армию, ничего не изменится. Он уже собирает большие площадки, думаю, если уйдет в армию и вернется, у него все будет еще круче», - заявил он.

Ранее в схожей ситуации оказался актер Глеб Калюжный. В марте 2025 года в отношении него возбудили уголовное дело об уклонении от службы в армии. Затем актер приехал на допрос к следователю и частично признал вину. Калюжный получил отсрочку, поскольку должен был завершить съемки в проекте в ДНР. В конце мая 2025 года он отправился на срочную службу, напоминает «Радиоточка НСН».

