По данным «Базы», загрязнение рек фиксируется с начала 2025 года. Наиболее критическая ситуация сложилась в популярных у путешественников провинциях Чианграй и Чиангмай, известных своими горными маршрутами и сплавами. Здесь концентрация мышьяка в отдельных водоемах превысила норму в 28 раз. Это уже привело к массовой гибели рыбы, а следы мышьяка были обнаружены не только в моллюсках и креветках, но и в сельскохозяйственных культурах, а также в организмах десятков местных жителей.

В связи с этим посольство России в королевстве настоятельно рекомендует туристам отказаться от купания в местных реках и употребления выловленной там рыбы. Гражданам РФ советуют пить исключительно бутилированную или тщательно обработанную воду, а также избегать купания в водоемах, где действуют предупреждающие знаки, и полностью исключить из рациона рыбу, выловленную в потенциально зараженных реках.

Отравление мышьяком несет серьезную угрозу для здоровья - оно может вызывать тяжелые судороги, необратимые поражения печени и почек, а в критических случаях приводить к летальному исходу. По предварительным данным экологов, источником катастрофы стали нелегальные горнодобывающие предприятия, расположенные на неподконтрольных центральному правительству территориях соседней Мьянмы, откуда попадают в трансграничные водные системы.

Ранее президент США Дональд Трамп одобрил введение режима чрезвычайной ситуации в Вашингтоне из-за попадания сточных вод из городской канализации в реку Потомак, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».