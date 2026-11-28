СМИ: Реки Таиланда отравлены мышьяком
Водоемы на севере Таиланда стали смертельно опасными из-за масштабного химического загрязнения. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным «Базы», загрязнение рек фиксируется с начала 2025 года. Наиболее критическая ситуация сложилась в популярных у путешественников провинциях Чианграй и Чиангмай, известных своими горными маршрутами и сплавами. Здесь концентрация мышьяка в отдельных водоемах превысила норму в 28 раз. Это уже привело к массовой гибели рыбы, а следы мышьяка были обнаружены не только в моллюсках и креветках, но и в сельскохозяйственных культурах, а также в организмах десятков местных жителей.
В связи с этим посольство России в королевстве настоятельно рекомендует туристам отказаться от купания в местных реках и употребления выловленной там рыбы. Гражданам РФ советуют пить исключительно бутилированную или тщательно обработанную воду, а также избегать купания в водоемах, где действуют предупреждающие знаки, и полностью исключить из рациона рыбу, выловленную в потенциально зараженных реках.
Отравление мышьяком несет серьезную угрозу для здоровья - оно может вызывать тяжелые судороги, необратимые поражения печени и почек, а в критических случаях приводить к летальному исходу. По предварительным данным экологов, источником катастрофы стали нелегальные горнодобывающие предприятия, расположенные на неподконтрольных центральному правительству территориях соседней Мьянмы, откуда попадают в трансграничные водные системы.
Ранее президент США Дональд Трамп одобрил введение режима чрезвычайной ситуации в Вашингтоне из-за попадания сточных вод из городской канализации в реку Потомак, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: Реки Таиланда отравлены мышьяком
- Сын Игоря Золотовицкого возглавит театр «Практика»
- Семь человек погибли, почти 100 пострадали из-за взрыва в школе в Афганистане
- Трихолог рассказала, какие привычки портят волосы зимой
- Евгений Миронов признался в отсутствии режиссерских амбиций
- СМИ: Мелони и Зеленский провели напряженный разговор в порту Бенгази
- МО: Силы ПВО сбили более 1600 БПЛА ВСУ и 5 авиационных бомб
- В Telegram предупредили об угрозе взлома iPhone с устаревшей iOS
- Психиатр раскрыла связь ментального здоровья с продолжительностью жизнью
- За три месяца Украина из-за простоя портов потеряла $2,85 млрд