«Нишевое хобби — писать заявы на Шамана в Следственный комитет», - отметила женщина на своей странице в одной из соцсетей.

Видеозаписи с певцом, который пытается дотронуться языком до музыкального инструмента, быстро распространились в Сети и вызвали неоднозначную реакцию пользователей. Некоторые из них посчитали поведение Шамана неуместным для выступления на сцене Кремлевского дворца.

Сам певец в личном блоге ответил недоброжелателям, что зрители увидели лишь несколько секунд выступления, не поняв задумку всей программы, которую он готовил больше полугода. По словам артиста, скандальный момент был частью рок-блока, а критики привыкли видеть в нем только исполнителя патриотических песен.