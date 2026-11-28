Держи язык за зубами: На Шамана подали жалобы в СК и Роскомнадзор
Это случилось после того, как на концерте в Кремлевском дворце артист попытался облизнуть музыкальный инструмент.
На заслуженного артиста России, певца Шамана (Ярослав Дронов) поступили жалобы в Следственный комитет и Роскомнадзор. Известно, что поводом для обращений стал концерт знаменитости «35 / Лучшее», который состоялся 22 ноября в Кремлевском дворце, передает Пятый канал. Тогда во время рок-блока артист опустился на колени перед гитаристом, станцевал и попытался лизнуть его гитару. Однако это уже не первые жалобы на Шамана в ведомства и не первый скандал с языком певца.
НОВЫЕ ЖАЛОБЫ
По данным источника, заявительница рассказала, что при подготовке обращения использовала за основу текст главы ЛБИ, супруги Шамана Екатерины Мизулиной, направлявшей жалобу на рэпера Егора Крида. В прошлом году после его концерта в Лужниках разразился скандал из-за откровенновенного номера танцовщицы, который завершился поцелуем с артистом. Вопросы зрителей вызвало несовпадение возрастного ограничения «12+» и эротического характера выступлений.
Отмечается, что заявительница, которая подала жалобы на Ярослава Дронова, переработала документ и адаптировала его к ситуации в Кремлевском дворце.
«Нишевое хобби — писать заявы на Шамана в Следственный комитет», - отметила женщина на своей странице в одной из соцсетей.
Видеозаписи с певцом, который пытается дотронуться языком до музыкального инструмента, быстро распространились в Сети и вызвали неоднозначную реакцию пользователей. Некоторые из них посчитали поведение Шамана неуместным для выступления на сцене Кремлевского дворца.
Сам певец в личном блоге ответил недоброжелателям, что зрители увидели лишь несколько секунд выступления, не поняв задумку всей программы, которую он готовил больше полугода. По словам артиста, скандальный момент был частью рок-блока, а критики привыкли видеть в нем только исполнителя патриотических песен.
«Когда ты в кураже, в потоке, на гребне волны, ты ловишь драйв и иногда сам не осознаешь, что делаешь. И ничего плохого я в том не вижу», - заступился за Шамана композитор, певец Юрий Лоза в интервью изданию «Абзац».
Между тем, это уже не первый случай, когда на Шамана жалуются в ведомства. Весной общественница из Екатеринбурга Екатерина Герлах попросила прокуратуру проверить его псевдоним на соответствие закону о защите русского языка. Она посчитала, что артист должен использовать кириллицу.
СКАНДАЛ С БАЙКАЛОМ
К тому же это не первый скандал с языком Шамана. Зимой 2026 года в соцсетях певца появилось видео, на котором он стоит на льду Байкала и говорит: «Попробуем самое чистое озеро в мире на вкус». После этого Ярослав Дронов несколько раз лизнул лед и признался, что он был вкусным.
Сам артист объяснил свое поведение на Байкале тем, что ролик, снятый на озере, является промо к новой песне исполнителя. Он рассказал, что так «подогревал» публику перед релизом композиции под названием «Байкал», передает RT.
Ныне покойный музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с НСН сказал, что Шаман — молодой и дерзкий артист, и нет ничего страшного в том, что он решил лизнуть лед озера Байкал.
«Артисты используют разные эффекты. Кто-то сцену целует, кто-то целует награды, целуют все, что угодно. Фигуристы целуют лед, мы это видели многократно. Шаман решил облизывать лед озера Байкал, но что здесь может смущать? Это выглядит некрасиво, нарочито или неуместно? Он говорит что-то доброе о Байкале. Он молод и дерзок. Если бы артист-старичок или старушка начала лизать Байкал, могли бы сказать: какой ерундой занимается старый пень, а для молодого человека это естественно, он хочет себя как-то выразить. Я ничего не вижу плохого в том, что он целует Байкал, который является национальной гордостью», - заметил тогда критик.
Ранее лидер группы «Пилот» Илья Черт отметил, что важно отличать сценический образ Шамана от его личности, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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