Проспал или забыл? Рэперу Macan грозит «уголовка» за неявку в военкомат

Рэперу Андрею Косолапову (известен как Macan) может грозить уголовное наказание за неявку на пункт сбора призывников, заявил НСН Иван Самарин.

До двух лет тюрьмы может грозить рэперу Macan (Андрей Косолапов) за уклонение от службы в армии, но только если следователь решит, что исполнитель действовал умышленно, рассказал НСН юрист в области военного права Иван Самарин.

Рэпер Macan не явился 15 октября на сборный пункт военкомата в Москве. Об этом сообщили РИА Новости. Самарин объяснил, что может произойти с музыкантом в будущем.

Картаполов одобрил решение рэпера Macan пойти в армию
«Закон позволяет накладывать санкции на призывника, который не явился на сборный пункт. В таких случаях может быть возбуждено уголовное дело по статье “уклонение от военной службы”. Наказание предусматривает штраф до 200 000 рублей, принудительные работы, арест до 6 месяцев или лишение свободы на срок до 2 лет. Но все зависит от умысла. Если его не было, то есть человек проспал, забыл, то здесь административный штраф. Решать этот вопрос будет уже следователь. Есть и уважительные причины: болезнь призывника, смерть или недуг у близкого родственника. Тогда гражданину ничего не грозит», — уточнил он.

По информации Telegram-канал SHOT, артист пойдёт служить в армию только в конце ноября, поэтому и не явился в военкомат в октябре. 23-летний Андрей Косолапов ранее уже прошёл медкомиссию, где ему присвоили категорию А. Утверждается, что призывник получил повестку 6 октября на отправку в конкретный день в ноябре. Он поедет в армию из городского сборного пункта в Москве.

Ранее Самарин рассказал НСН, почему у Macan не получилось бы долго «бегать» от призыва.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Валентин Егоршин
ТЕГИ:РэперПризывникиОтсрочка От АрмииРоссийская Армия

Горячие новости

Все новости

партнеры