До двух лет тюрьмы может грозить рэперу Macan (Андрей Косолапов) за уклонение от службы в армии, но только если следователь решит, что исполнитель действовал умышленно, рассказал НСН юрист в области военного права Иван Самарин.

Рэпер Macan не явился 15 октября на сборный пункт военкомата в Москве. Об этом сообщили РИА Новости. Самарин объяснил, что может произойти с музыкантом в будущем.