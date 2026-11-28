По данным источника, Мелони до сих пор зла на Зеленского, поскольку негативные последствия украинской операции сказываются на ее предвыборной кампании. Более того, возможность распространения российско-украинского конфликта к границам Италии, учитывая близость Ливии к этой европейской стране, представляет политическую опасность для итальянского премьера.

Накануне глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что глава киевского режима извинился перед Мелони за проведение украинской операции в ливийском порту без предварительного уведомления итальянской стороны. 27 ноября он говорил, что слова Владимира Зеленского о координации украинской атаки в Бенгази с международными партнерами не соответствуют действительности.

Ранее представители посольства России в Риме заявили, что атака украинских безэкипажных катеров на российские корабли в ливийском порту должна стать для Италии поводом пересмотреть отношение к Киеву, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».