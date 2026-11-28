СМИ: Мелони и Зеленский провели напряженный разговор в порту Бенгази
Итальянский премьер Джорджа Мелони и украинский президент Владимир Зеленский провели напряженный разговор из-за атаки Украины на ливийский порт Бенгази. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Уточняется, что разговор касался того, что Киев не согласовал с союзниками удары по российским кораблям у побережья Ливии и не предупредил их заранее.
По данным источника, Мелони до сих пор зла на Зеленского, поскольку негативные последствия украинской операции сказываются на ее предвыборной кампании. Более того, возможность распространения российско-украинского конфликта к границам Италии, учитывая близость Ливии к этой европейской стране, представляет политическую опасность для итальянского премьера.
Накануне глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что глава киевского режима извинился перед Мелони за проведение украинской операции в ливийском порту без предварительного уведомления итальянской стороны. 27 ноября он говорил, что слова Владимира Зеленского о координации украинской атаки в Бенгази с международными партнерами не соответствуют действительности.
Ранее представители посольства России в Риме заявили, что атака украинских безэкипажных катеров на российские корабли в ливийском порту должна стать для Италии поводом пересмотреть отношение к Киеву, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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