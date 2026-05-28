Вернувшемуся из армии актеру Калюжному предрекли рост числа ролей

Он отметил, что и до армии Калюжный был востребованным актером, а за время срочной службы интерес к нему только вырос.

«Я почти уверен, что у Глеба уже были подписаны какие-то предварительные договоренности на ближайшее время... Сейчас появятся объявления о его участии в проектах... он востребованный актер, у него есть своя фанбаза», — указал эксперт.

Голубчиков добавил, что Калюжного уже участвовал в проектах патриотической направленности, поэтому может продолжить сниматься в подобных фильмах.

Ранее Калюжный официально завершил годичную срочную службу, которую проходил в элитном Семеновском полку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

