Вернувшемуся из армии актеру Калюжному предрекли рост числа ролей
Вернувшийся из армии актёр Глеб Калюжный не останется без работы. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил кинокритик Александр Голубчиков.
Он отметил, что и до армии Калюжный был востребованным актером, а за время срочной службы интерес к нему только вырос.
«Я почти уверен, что у Глеба уже были подписаны какие-то предварительные договоренности на ближайшее время... Сейчас появятся объявления о его участии в проектах... он востребованный актер, у него есть своя фанбаза», — указал эксперт.
Голубчиков добавил, что Калюжного уже участвовал в проектах патриотической направленности, поэтому может продолжить сниматься в подобных фильмах.
Ранее Калюжный официально завершил годичную срочную службу, которую проходил в элитном Семеновском полку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
