Трихолог рассказала, какие привычки портят волосы зимой
Чрезмерная сухость, ломкость волос и их избыточное выпадение — реакция организма на меняющиеся условия и на улице, и дома. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на дерматолога, трихолога, главного врача Клиники здоровья им. Мудрова Марию Халдину.
Она напомнила, что в холодное время года на волосы и кожу головы одновременно действует несколько агрессивных факторов, в том числе сухой воздух в помещениях из-за работающих батарей, низкие температуры и ветер на улице. Кроме того, негативно на них отражается и постоянное ношение головных уборов или капюшонов, о чью ткань трутся волосы, добавила Халдина. В связи с этим, по ее словам, волосы быстрее теряют влагу, становятся более пористыми, ломкими и тусклыми.
Трихолог отметила, что к сухости также может добавляться выраженный зуд, ощущение стянутости, появление заметных чешуек на волосах и одежде, а также интенсивное выпадение без явной причины. В связи с этим она рекомендовала не подбирать косметику с «усиленным» составом и не делать активно маски для волос, а обратиться к врачу за консультацией.
«От частых укладок с большим количеством укладочных средств, сложного окрашивания, процедур по выпрямлению волос или химической завивки тоже лучше отказаться, сконцентрировав усилия на поддержке и питании волос и кожи обычными уходовыми средствами с липидами и увлажнением, но чаще и в большем количестве. В зимний период, когда волосы уязвимы, лучше не пробовать проводить дома долгоиграющие протоколы вроде "ботокса для волос"», - заявила врач.
К тому же к пагубным привычкам специалист отнесла стремление отмывать волосы «до скрипа», что, по ее словам, приводит к их пересушиванию, злоупотребление грубыми дешевыми пилингами для кожи головы, способное вызвать раздражение, отказ от регулярного мытья в пользу сухих шампуней, частое применение которых может нарушить себорегуляцию. Трихолог рассказала и об опасности привычки спать с укладкой на голове, не расчесав волосы. Она сравнила это с тем, когда страдает кожа лица, если не смывать с нее макияж.
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