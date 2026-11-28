Трихолог отметила, что к сухости также может добавляться выраженный зуд, ощущение стянутости, появление заметных чешуек на волосах и одежде, а также интенсивное выпадение без явной причины. В связи с этим она рекомендовала не подбирать косметику с «усиленным» составом и не делать активно маски для волос, а обратиться к врачу за консультацией.

«От частых укладок с большим количеством укладочных средств, сложного окрашивания, процедур по выпрямлению волос или химической завивки тоже лучше отказаться, сконцентрировав усилия на поддержке и питании волос и кожи обычными уходовыми средствами с липидами и увлажнением, но чаще и в большем количестве. В зимний период, когда волосы уязвимы, лучше не пробовать проводить дома долгоиграющие протоколы вроде "ботокса для волос"», - заявила врач.

К тому же к пагубным привычкам специалист отнесла стремление отмывать волосы «до скрипа», что, по ее словам, приводит к их пересушиванию, злоупотребление грубыми дешевыми пилингами для кожи головы, способное вызвать раздражение, отказ от регулярного мытья в пользу сухих шампуней, частое применение которых может нарушить себорегуляцию. Трихолог рассказала и об опасности привычки спать с укладкой на голове, не расчесав волосы. Она сравнила это с тем, когда страдает кожа лица, если не смывать с нее макияж.

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