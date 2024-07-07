Мошенник, призрак, Жириновский: Названы новые роли Кологривого

НОВЫЕ РОЛИ

Стало известно, что звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый начал сниматься в приключенческой комедии «Сокровища гномов». По информации портала «Кино Mail.ru», актер в этом фильме сыграет роль мошенника, который решается на авантюру, чтобы выплатить долги своим кредиторам.

По сюжету картины главный герой Рома, которого и сыграет Кологривый, вписал себя в завещание одинокого старика. После этого ему достается дом и участок, где живут четыре гнома. У них есть способность находить клад, который можно тратить только на добрые дела. В итоге главный герой убеждает сказочных персонажей отправиться в путешествие за легендарным сокровищем.

Съемки картины проходят в Москве и Подмосковье. Режиссером выступил Александр Бабаев. Премьера фильма состоится 29 мая 2025 года. Кологривый уже опубликовал в своих соцсетях несколько видео со съемочной площадки. Кроме него в фильме также снимаются звезда фильма «Громкая связь» Анастасия Уколова, актер Владимир Сычев из сериала «Физрук», Андрей Свиридов из ситкома «СашаТаня» и другие.