«Ждем кастинг»: В ЛДПР пообещали никого не советовать на роль Жириновского

«На роль Владимира Жириновского будет объявлен кастинг, мы можем сколько угодно советовать кого-то, дискутировать, точку в этом поставит режиссер. Ему снимать картину, ему отвечать за конечный результат. Рассматриваются сейчас очень разные фамилии – и известные, и неизвестные. Для этого кастинг и проводится, это нормальная история. Я разговаривал с режиссером Барановым, который этими вопросами занимается. Он сказал, что пока никаких кастингов не было, ждем. У нас одно представление об актерах, мы можем их знать по одной картине, а в другой они будут выглядеть иначе. Не забывайте, что есть понятие послевкусия, есть некий образ у персонажа всегда», - отметил Нилов.

Также он подчеркнул, что знает актера Кологривого, которому СМИ уже давно пророчат роль Жириновского, только по скандалам и резким высказываниям, но в этом случае решение будет принимать исключительно режиссер.

«Что касается Кологривого, я его лично не знаю, но знаю его по каким-то скандалам, спорам, резким высказываниям. Здесь режиссер будет смотреть, соответствуют ли он задуманному образу. Я с Жириновским отработал очень много лет, со мной режиссер общался на тему того, какие материалы можно было бы использовать и так далее. Я знаю какие-то исторические моменты в партии, а также одноклассников, друзей Жириновского. Наше дело – дать всю полезную информацию и свои какие-то наблюдения. Мы хотим, чтобы этот фильм позволил раскрыть внутренний мир человека, его многообразие и неординарность», - заключил собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что актер Никита Кологривый не сыграет Владимира Жириновского в фильме «Жириновский. Взлет», съемки которого должны стартовать в этом году. Бизнесмен Андрей Ковалев, который является владельцем подмосковной усадьбы Гребнево, где снимут один из эпизодов, рассказал в беседе с Regions, что из-за поведения актера, отобранного на главную роль, процесс съемок затормозился.

Режиссер Александр Баранов, который планирует снять фильм-биографию об основателе ЛДПР Владимире Жириновском, в марте рассказал «Радиоточке НСН», что кастинг для актеров еще не объявляли. Он также отметил, что с партией ЛДПР проходили переговоры по поводу фильма.



