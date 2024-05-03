Продюсер Гудков назвал группу «Комбинация» «Королем и Шутом» из мира попсы

В истории группы «Комбинация» заложен культурный код, который будет понятен зрителю, заявил в интервью НСН один из продюсеров проекта Игорь «Панкер» Гудков.

«Когда мои товарищи после успеха «Короля и Шута» задали вопрос, про кого еще можно снять, я серьезно задумался. Про Егора Летова, «Агату Кристи». Но про них можно снять полный метр, а сериал, как развлекательное кино, которое будет держать 8 серий, вряд ли. Я думал дальше, о ком снимать, и пошел в попсу. Вдруг понимаю, что у группы «Комбинация» знаю 10 песен, это тоже код. Залез в «Википедию», прочитал про них. Тот же «Король и Шут», только из попсы. Какой-то милиционер в Саратове, посмотрев концерт «Миража», бросил свою работу, решил, что он продюсер и сделал первую женскую группу в этой стране. Потом его зарезали в Москве. Я читаю это все и понимаю – вот кино», - рассказал он.