Продюсер Гудков назвал группу «Комбинация» «Королем и Шутом» из мира попсы

Сериал о группе «Комбинация», который станет доступен зрителям осенью 2024 года, сможет держать в напряжении в течение 8 серий, заверил НСН продюсер проекта Игорь «Панкер» Гудков.

В истории группы «Комбинация» заложен культурный код, который будет понятен зрителю, заявил в интервью НСН один из продюсеров проекта Игорь «Панкер» Гудков.

«Когда мои товарищи после успеха «Короля и Шута» задали вопрос, про кого еще можно снять, я серьезно задумался. Про Егора Летова, «Агату Кристи». Но про них можно снять полный метр, а сериал, как развлекательное кино, которое будет держать 8 серий, вряд ли. Я думал дальше, о ком снимать, и пошел в попсу. Вдруг понимаю, что у группы «Комбинация» знаю 10 песен, это тоже код. Залез в «Википедию», прочитал про них. Тот же «Король и Шут», только из попсы. Какой-то милиционер в Саратове, посмотрев концерт «Миража», бросил свою работу, решил, что он продюсер и сделал первую женскую группу в этой стране. Потом его зарезали в Москве. Я читаю это все и понимаю – вот кино», - рассказал он.

В сентябре онлайн-кинотеатр Wink покажет сериал о группе «Комбинация»

По словам собеседника НСН, сериал будет представлен осенью 2024 года.

«Встретились с Аленой Апиной, рассказали все, они поддержали, и мы сейчас снимаем. У нас интересный режиссер, в главных ролях хорошие актрисы, это будет тоже история успеха. Тогда шоу-бизнес был странный – Москва, Пугачева. Они, как «Король и Шут», в этом интерес. Премьеру стоит ждать осенью», - пояснил Гудков.

Режиссер сериала о группе «Комбинация» выступил Никита Власов, ранее известный по проектам «Лада Голд» и «Мажор в Сочи». Места креативных продюсеров проекта заняли Жора Крыжовников и Денис Уточкин. В ролях заняты Никита Кологривый, Елизавета Базыкина, Павел Прилучный, Анастасия Уколова, Даниил Воробьев и другие, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр из сериала
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