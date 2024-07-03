СМИ: Актер Кологривый поднял гонорар за спектакли до сотен тысяч рублей
Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» актер Никита Кологривый за свою роль в постановке «Маяковский. Я сам» в Театре Эстрады получил сотни тысяч рублей, сообщила журналистка Алена Мартынова в Telegram-канале «Светский хроник».
Мартынова отметила, что еще в сентябре 2023 года гонорар актера за участие в одном театральном спектакле составлял всего восемь тысяч рублей. Однако свежая постановка принесла Кологривому более значительный доход - сотни тысяч рублей.
В материале уточняется, что премьера спектакля «Маяковский. Я сам», которая состоялась 2 июля, прошла с аншлагом. Постановка была посвящена жизни и творчеству поэта Владимира Маяковского, роль которого исполнил Кологривый, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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