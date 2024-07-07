Фильм «Сто лет тому вперед» собрал в прокате более 1,5 млрд рублей
Общие сборы российского фильма «Сто лет тому вперед» режиссера Александра Андрющенко составили более 1,5 миллиарда рублей, заявила пресс-служба кинокомпании Art Pictures.
В компании отметили, что в среду, 10 июля, картина станет эксклюзивно доступна на платформе Okko.
Фильм по мотивам повести советского писателя Кира Булычева вышел в прокат 18 апреля. В картине снялись Константин Хабенский,федор Бондарчук, Юрий Борисов и другие актеры.
За последнее время отметку в миллиард рублей сборов в прокате преодолели фильмы «Мастер и Маргарита», «Бременские музыканты», «Холоп-2» и другие картины, напоминает «Радиоточка НСН».
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