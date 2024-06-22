«Будут смотреть стоя!»: Фильмам об «Иванушках» и «Руки вверх!» предрекли успех

ИВАНУШКИ В КИНО

На этой неделе в отечественном прокате стартовал фильм о приключениях трех фанаток поп-группы «Иванушки International». Сборы картины режиссера Марка Горобца уже составили примерно 12 млн рублей. Работа заняла третье место среди самых кассовых фильмов выходных вслед за российским мультфильмом «Три богатыря. Ни дня без подвига» и пиратской версией «Головоломок-2».

Сюжет картины завязан на том, что три подруги решают исполнить свою детскую мечту и поехать в тур за «Иванушками» по югу России. Роли в картине исполнили Агата Муцениеце, Анна Пескова, Роман Курцын и Кирилл Андреев. Режиссером стал известный по картине «Желтый глаз тигра» Марк Горобец.

При этом про знаменитую поп-группу также снимут сериал. Его создание уже анонсировал участник «Иванушек International» Андрей Григорьев-Апполонов на предпремьерном показе фильма «Тур с Иванушками». Известно, что сейчас создатели уже обсуждают детали проекта, в котором будет показан период от создания группы в 1994 году и до прихода солиста коллектива Кирилла Туриченко в 2013-м.