Завершены съемки фильма «Возвращение попугая Кеши»

О завершении съемочного процесса на очной защите фильмов в Минкультуры РФ, заявили создатели картины «Возвращение попугая Кеши», сообщает газета «Культура».

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Впереди, по их словам, работы по анимации.

«Относительно недавно закончили съемку», — рассказал режиссер проекта Олег Асадулин.

В центре сюжета новой комедии - учитель географии из Сочи Митяй (Никита Кологривый), испытывающий трудности в отношениях со своей возлюбленной. Однажды он заводит говорящего попугая, который помогает главному герою научиться зарабатывать большие деньги и вернуть расположение девушки.

Попугая озвучит известный комик Гарик Харламов.

Ранее стало известно, что сериал «Комбинация» покажут в конце осени, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/nik_kologrivyy / скриншот с видео
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