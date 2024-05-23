Завершены съемки фильма «Возвращение попугая Кеши»
О завершении съемочного процесса на очной защите фильмов в Минкультуры РФ, заявили создатели картины «Возвращение попугая Кеши», сообщает газета «Культура».
Впереди, по их словам, работы по анимации.
«Относительно недавно закончили съемку», — рассказал режиссер проекта Олег Асадулин.
В центре сюжета новой комедии - учитель географии из Сочи Митяй (Никита Кологривый), испытывающий трудности в отношениях со своей возлюбленной. Однажды он заводит говорящего попугая, который помогает главному герою научиться зарабатывать большие деньги и вернуть расположение девушки.
Попугая озвучит известный комик Гарик Харламов.
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