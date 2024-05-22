«Разные картины»: Сериал о Жириновском не связан с фильмом об одиозном политике

И ФИЛЬМ, И СЕРИАЛ



При этом ранее сообщалось, что летом 2024 года начнутся съемки фильма об этом политике. Пресс-секретарь фракции Элеонора Кавшар сообщила, что режиссером байопика станет Александр Баранов, сценарий фильма создали в соавторстве сам кинодеятель и Алена Кулешова.

Как заявил в беседе с НСН депутат ЛДПР Ярослав Нилов, сериал о жизни Владимира Жириновского станет отдельным, не связанным с фильмом проектом.

«В данном случае речь о сериале на Первом канале, а до этого говорили о биографическом фильме, режиссером которого будет Александр Баранов. Вероятно, это две совершенно разные картины. Для нас, главное, чтобы они обе представили политика в правильном свете», - сказал он.

В свою очередь режиссер Александр Баранов подтвердил НСН, что ничего не слышал о разработке сериала о жизни политика.

«Думаю, это разные проекты. Я ничего не слышал про сериал. Пока работа над фильмом не ведется», - заявил собеседник НСН.

Баранов также уточнял, что его фильм покажет историю Жириновского в возрасте от 40 лет и старше. При этом кастинга на главные роли еще не было, однако режиссер уже приметил нескольких актеров, которые могли бы стать частью проекта.