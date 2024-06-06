Никита Кологривый сыграет призрака в новой семейной комедии

В картине также заняты Максим Лагашкин, Оксана Акиньшина, Кристина Корбут, Арина Савостьянова, Юлия Сулес и Егор Леонтьев.

В центре сюжета история иллюзиониста-неудачника, который однажды решает купить квартиру, в которой, как оказалось, обитает призрак. Новому собственнику приходится помогать незваному соседу завершить одно невыполненное дело.

Режиссером фильма стал Александр Бабаев. Лента выйдет в прокат летом 2025 года.

Ранее стало известно, что Никита Кологривый получил травму на съемках сериала «Комбинация» в Саратове, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

