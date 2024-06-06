Никита Кологривый сыграет призрака в новой семейной комедии
Начались съемки новой семейной кинокомедии с участием Никиты Кологривого в роли призрака, сообщает газета «Культура».
В картине также заняты Максим Лагашкин, Оксана Акиньшина, Кристина Корбут, Арина Савостьянова, Юлия Сулес и Егор Леонтьев.
В центре сюжета история иллюзиониста-неудачника, который однажды решает купить квартиру, в которой, как оказалось, обитает призрак. Новому собственнику приходится помогать незваному соседу завершить одно невыполненное дело.
Режиссером фильма стал Александр Бабаев. Лента выйдет в прокат летом 2025 года.
Ранее стало известно, что Никита Кологривый получил травму на съемках сериала «Комбинация» в Саратове, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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