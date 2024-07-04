Сын актера Харатьяна снимет фильм о собаке-герое блокадного Ленинграда

Сын актера Дмитрия Харатьяна Иван Харатьян снимет свой дебютный проект - военную драму «Карузо», сообщил РБК Life со ссылкой на пресс-службу кинокомпании «Мирфильм».

События фильма происходят в 1939 году. В центре истории – мальчик Митя Васильев, которому дарят щенка «Карузо». Спустя несколько лет начинается Великая Отечественная война и трагическая блокада Ленинграда. Героям фильма придется столкнуться с серьезными испытаниями, а собаке - доказать свою преданность и героизм.

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В проекте примут участие Александр Балуев, Светлана Иванова, Мария Абрамова, Константин Адаев и Сергей Мигицко. Продюсером фильма стал Рафаел Минасбекян, работавший с такими кинолентами как «Доктор Лиза», «Холоп», «Огонь» и другими. Съемки пройдут при поддержке Фонда кино, музыку к фильму напишет Александр Розенбаум.

Ранее стало известно, что режиссер Сергей Бодров-старший займётся фильмом, в котором будет рассказано об охотнике, решившим отомстить депутату за надругательство над своей супругой и её гибель, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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