Сын актера Харатьяна снимет фильм о собаке-герое блокадного Ленинграда

В проекте примут участие Александр Балуев, Светлана Иванова, Мария Абрамова, Константин Адаев и Сергей Мигицко. Продюсером фильма стал Рафаел Минасбекян, работавший с такими кинолентами как «Доктор Лиза», «Холоп», «Огонь» и другими. Съемки пройдут при поддержке Фонда кино, музыку к фильму напишет Александр Розенбаум.

Ранее стало известно, что режиссер Сергей Бодров-старший займётся фильмом, в котором будет рассказано об охотнике, решившим отомстить депутату за надругательство над своей супругой и её гибель, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

