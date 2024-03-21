Суд арестовал актера Кологривого на семь суток по делу о хулиганстве
Актера Никиту Кологривого арестовали на семь суток по делу о мелком хулиганстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение Центрального районного суда Новосибирска.
«Назначить наказание в виде ареста... на семь суток», — постановил судья.
Прокуратура запрашивала для артиста 15 суток ареста.
Ранее Никиту Кологривого доставили в суд из спецприемника, куда актер попал после скандала в одном из ресторанов Новосибирска: артист устроил дебош и укусил сотрудницу заведения, напоминает телеканал «360». Как заявил Кологривый в суде, он раскаивается в своих поступках. По словам актера, он извинился перед пострадавшей и руководством ресторана.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru