Суд арестовал актера Кологривого на семь суток по делу о хулиганстве

МЧС на руднике в Приамурье пробурило скважину до застрявших горняков на 53 метра Литвы призвала запретить импорт зерна из России и Белоруссии в Евросоюз МГУ откажется от онлайн-сервисов Microsoft Суд в Новосибирске назначил актёру Никите Кологривому наказание в виде ареста на 7 суток Учителя выступили против возвращения оценки за поведение из-за ее субъективности