Суд арестовал актера Кологривого на семь суток по делу о хулиганстве

Актера Никиту Кологривого арестовали на семь суток по делу о мелком хулиганстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение Центрального районного суда Новосибирска.

Актер Никита Кологривый в суде попросил помиловать его

«Назначить наказание в виде ареста... на семь суток», — постановил судья.

Прокуратура запрашивала для артиста 15 суток ареста.

Ранее Никиту Кологривого доставили в суд из спецприемника, куда актер попал после скандала в одном из ресторанов Новосибирска: артист устроил дебош и укусил сотрудницу заведения, напоминает телеканал «360». Как заявил Кологривый в суде, он раскаивается в своих поступках. По словам актера, он извинился перед пострадавшей и руководством ресторана.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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