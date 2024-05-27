«Эйдельштейн смешнее!»: Подвинет ли «российский Шаламе» скандалиста Кологривого
Главный герой «Аноры» симпатичнее и смешнее Никиты Кологривого и не делал глупостей, сказала в эфире Нина Ромодановская, посоветовав Марку Эйдельштейну «притормозить».
Актер Марк Эйдельштейн может затмить скандалиста Никиту Кологривого после каннского триумфа фильма «Анора», но сравнивать его с Тимоти Шаламе пока рано, заявила в интервью НСН главный редактор портала ProfiCinema Нина Ромодановская.
Картина американского режиссера Шона Бейкера «Анора» с российскими актерами Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном получила в выходные «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. 22-летний Эйдельштейн, которого называют «российским Тимоти Шаламе», сыграл одну из главных ролей.
«Я думаю, что Эйдельштейн подвинет Кологривого. Он симпатичнее, смешнее и пока еще не наделал таких глупостей, как Никита. Есть такое выражение: "огонь, вода и медные трубы", медные трубы – это слава, но далеко не все их проходят. Никита Кологривый испытание медными трубами не прошел. При этом потенциал Марка еще не раскрыт до конца, потому что пока из того, что мы видели, он играет достаточно однотипные роли. У него очень хорошее чувство юмора, он хорошо себя чувствует на комедийной составляющей. У него была небольшая роль у Урсуляка, но мы не смогли прочувствовать его драматический талант. Так что пока рано делать такие громкие сравнения, как с Шаламе», - сказала Ромодановская.
При этом она посоветовала Марку «притормозить».
«Быстрый взлет - это не тренд и не исключение, такие случаи бывают, это мы наблюдали и с Сашей Петровым, и с Данилой Козловским. Мне бы хотелось посоветовать Марку немножко притормозить, потому что когда выходит, как минимум, пять фильмов в год с твоим участием, зритель начинает уставать. Так происходило и с Петровым, который сейчас очень тщательно выбирает роли», - заключила собеседница НСН.
В фильме «Сто лет тому вперед», вышедшем на российские киноэкраны в апреле, Марк Эйдельштейн сыграл Колю Герасимова. Сценарист этой картины Андрей Золотарев говорил «Радиоточке НСН», что Марк – «наивный, восторженный и невероятно талантливый» актер, который может вырасти из звезды в суперзвезду.
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