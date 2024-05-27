«Эйдельштейн смешнее!»: Подвинет ли «российский Шаламе» скандалиста Кологривого

Актер Марк Эйдельштейн может затмить скандалиста Никиту Кологривого после каннского триумфа фильма «Анора», но сравнивать его с Тимоти Шаламе пока рано, заявила в интервью НСН главный редактор портала ProfiCinema Нина Ромодановская.

Картина американского режиссера Шона Бейкера «Анора» с российскими актерами Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном получила в выходные «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. 22-летний Эйдельштейн, которого называют «российским Тимоти Шаламе», сыграл одну из главных ролей.