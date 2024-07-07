Испортит оригинал, но привлечет молодежь: В киноиндустрии поспорили о советских ремейках

«ПРЕДЛОЖЕНИЕ» МИНПРОСВЕЩЕНИЯ

Накануне в Минпросвещения предложили снять ремейки 30 советских фильмов историческо-патриотической тематики и экранизировать 15 литературных произведений. Соответствующее письмо от Департамента кинематографии и цифрового развития появилось на сайте Союза кинематографистов. Предполагается, что новые фильмы поспособствуют «сохранению исторической памяти и формированию патриотизма».

СМИ сообщали, что в министерстве предложили переснять картины Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» (1939) и «Иван Грозный» (1944), «Войну и мир» Сергея Бондарчука, а также фильмы «Летят журавли» (1957), «Судьба человека» (1959), «Кортик» (1973), «Как закалялась сталь» (1973), «Звезда пленительного счастья» (1975), «Завтра была война» (1987) и другие.

При этом среди 15 литературных произведений, которые предложили экранизировать, были названы «Севастопольские рассказы» Льва Толстого, «Матренин двор» Александра Солженицына, «Одухотворенные люди» Андрея Платонова, «Голубая стрекоза» Михаила Пришвина и другие книги, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».