Испортит оригинал, но привлечет молодежь: В киноиндустрии поспорили о советских ремейках
Одни считают, что ремейки привлекут молодежь, а другие – что они испортят любимые картины.
В последнее время в отечественной киноиндустрии часто стали говорить о возможности переснять советские фильмы. Причем половина режиссеров и актеров выступает за новые «старые» картины. Они ссылаются на то, что молодое поколение не знает мэтров и не смотрело их фильмы, поэтому обязательно посмотрит современные варианты классики. А другая половина уверена, что российскому кинематографу не удастся переснять советскую классику.
«ПРЕДЛОЖЕНИЕ» МИНПРОСВЕЩЕНИЯ
Накануне в Минпросвещения предложили снять ремейки 30 советских фильмов историческо-патриотической тематики и экранизировать 15 литературных произведений. Соответствующее письмо от Департамента кинематографии и цифрового развития появилось на сайте Союза кинематографистов. Предполагается, что новые фильмы поспособствуют «сохранению исторической памяти и формированию патриотизма».
СМИ сообщали, что в министерстве предложили переснять картины Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» (1939) и «Иван Грозный» (1944), «Войну и мир» Сергея Бондарчука, а также фильмы «Летят журавли» (1957), «Судьба человека» (1959), «Кортик» (1973), «Как закалялась сталь» (1973), «Звезда пленительного счастья» (1975), «Завтра была война» (1987) и другие.
При этом среди 15 литературных произведений, которые предложили экранизировать, были названы «Севастопольские рассказы» Льва Толстого, «Матренин двор» Александра Солженицына, «Одухотворенные люди» Андрея Платонова, «Голубая стрекоза» Михаила Пришвина и другие книги, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Однако позже в Минпросвещения опровергли сообщения о своем предложении Минкультуры снять ремейки фильмов культовых советских режиссеров.
«Информация о ремейках отечественных фильмов не является достоверной. В рабочем порядке Минкультуры был передан список шедевров отечественного кинематографа, знакомство с которыми представляется важным для воспитания юного поколения. Предложение также содержит идею возможной новой экранизации произведений классиков с использованием современных средств отечественного кинематографа», - объяснили в пресс-службе ведомства.
Однако Союз кинематографистов не удалил публикацию с возможным предложением министерства со своего сайта.
При этом сразу после появления материала известный российский артист Сергей Никоненко предложил уволить министра просвещения. Актер, кстати, сыграл в фильме «Завтра была война», который тоже хотели переснять.
«Никогда еще копии и репродукции не были лучше оригинала. В этих намерениях просветителей я подозреваю тенденцию вредительства», - возмутился он в интервью РБК.
ПРОТИВ РЕМЕЙКОВ
В целом многие представители киноиндустрии выступили против создания ремейков советской классики. Так, например, народный артист России, советский и российский кинорежиссер Владимир Бортко в беседе с НСН заметил, что лучше снимать новые фильмы, а не заниматься пересъемкой классики.
«Переснимать Эйзенштейна не нужно. Нужно снимать свое!», - заявил он.
Известного режиссера Карена Шахназарова также возмутило подобное предложение. Он выразил обеспокоенность этим явлением, подчеркнув, что оригинальные советские картины — это уже произведения искусства, которые созданы выдающимися мастерами. По его мнению, попытки сделать ремейки таких фильмов крайне рискованны и это связано с тем, что очень сложно создать версию, которая не уступала бы оригиналу, и избежать ущерба для репутации классики.
В свою очередь кинокритик Александр Шпагин в интервью НСН подчеркнул, что в современных условиях советские нарративы не работают, поэтому переснимать старые фильмы не имеет смысла.
«Идея идиотская, потому что все эти картины были сняты в советское время, которое и отражали. Сегодня советские нарративы не работают или работают плохо. Это будут несчастные уродцы. Гораздо лучше писать современные сценарии на эту тему и заново переосмыслять советскую историю», - сказал он.
Блогер Евгений Баженов (BadComedian) в интервью одному из телеканалов также назвал «отвратительной задумкой» идею переснять советские картины. Он считает, что такие инициативы демонстрируют «недееспособность людей, принимающих подобные решения».
«Понятно, что российская история не столь огромная, как история Руси и Советского Союза, но все еще огромное количество событий, про которые можно снять [кино]. Но про них не снимают, копаются совсем уж в прошлом. В общем-то, это тоже, наверное, неплохо — если бы это были не ремейки. Возможно, они подумали, что у нас очень хорошо пошли ремейки советских мультфильмов. Ну, это разные вещи. Мне не нравятся ремейки, но я понимаю, что сказки — это вечные истории, эти персонажи узнаваемые, как ни крути, все росли на этих персонажах», - заметил он.
НЕ ПРОЧЬ ПЕРЕСНЯТЬ
Однако не все представители российской киноиндустрии критично относятся к предложениям переснять советскую классику. Например, режиссер, актер и сценарист Александр Адабашьян считает, что сегодня стоит обратиться к советским идеалам другого порядка, так как современное российское кино в погоне за деньгами и просмотрами сейчас стало больше похоже на американское.
«Это означает не переснимать, а снять кино на эту же тему, не скопировать. В связи с тем мелкотемьем, которое мы имеем нынче, имеет смысл обратиться к этому варианту (советскому кино – прим. НСН). Молодых режиссеров я не знаю совсем. У нас теперь стало кино не режиссерское, а продюсерское, а продюсеров нет. Все только думают о деньгах. Раньше успех картины никогда не считался по количеству зрителей, а сейчас это главный критерий, сколько миллионов посмотрели. Не вижу никакого грехопадения в том, что мы повернемся немного назад. Выяснится, что сзади было не хуже, чем то, что впереди», - добавил артист в беседе с НСН.
Между тем, режиссер Сарик Андреасян тоже поддержал идею переснять старые советские фильмы, подчеркнув, что сейчас молодежь часто становится зрителем переснятой классики.
«Наконец-то официально на государственном уровне поступил такой запрос. Это норма (переснимать классику — прим. НСН). Во всем мире люди снимают классику, имеют на это право. Например, я снимаю "Войну и мир" Толстого, то есть, соответственно, я экранизирую классику. Я никак не ориентируюсь ни на фильм Бондарчука, ни на другие фильмы, которые были сделаны по "Войне и миру". Моему сыну 11, он понятия не имеет, кто такой Эйзенштейн, и не смотрел его фильмы. И когда кто-то переснимет его фильм, он посмотрит, а Эйзенштейна смотреть не будет. Надо принять эти вещи, мир изменился. Ну как можно смотреть фильм, которому 100 лет, когда вы уже смотрели, я не знаю, "Властелина колец"?», - возразил он в интервью изданию «Фонтанка».
В то же время, по мнению режиссера Алексея Германа-младшего, в российском кинематографе необходимо создать «синергию классики и современного киноязыка».
«Нет ничего зазорного, когда на достаточно приличном уровне возвращаются к сценариям культовых фильмов. Подчеркиваю – не снимают ремейки, а возвращаются к сценариям. Здесь важно не пытаться слепо скопировать, не пытаться изуродовать, а важно вдохновиться и сделать кино современное и талантливое. Но нам надо ставить классику современным киноязыком», - заявил он в интервью изданию «РГ».
При этом кинокритик Шпагин предположил, что все же произведения как минимум трех авторов получится удачно экранизировать в современных реалиях.
«Почти все советские произведения нет смысла экранизировать, за редким исключением. "Хождение по мукам" вымучивали, что-то получилось, а с остальными не получается. Есть писатели, которые видели мир парадоксально: Леонид Леонов, Сергей Антонов и Павел Нилин. Вот их экранизировать можно с легкостью, потому что там как будто все сегодня писалось. Это все очень интересно, остальные – нет, конечно», - рассказал он в беседе с НСН.
Ранее кинокритик Александр Шпагин в беседе с Telegram-канал «Радиоточка НСН» заявил, что обращение к известным литературным сюжетам свидетельствует о лени режиссеров и неспособности представить новые идеи в кино.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рогов сообщил о сбитых над Мелитополем ракетах ВСУ
- Mehr: на иранском эсминце Sahand в Персидском заливе произошло ЧП
- На востоке Москвы ребенок погиб при падении из окна на 11-м этаже
- Кологривый приступил к съемкам в приключенческой комедии «Сокровища гномов»
- СМИ: США опасаются санкций против РФ из-за возможного роста цен на нефть
- На набережной Ялты задержали голого туриста
- В ДТП в Рязанской области погибли пять человек
- Вулкан Этна в Италии начал выпускать фонтан лавы
- На Украине берег пограничной реки Тисы обнесли колючей проволокой
- Лидер Мали возглавил конфедерацию стран Сахеля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru