«Мстительный нарцисс»: Клинический психолог поставил диагноз Кологривому

Поведение актера Никиты Кологривого, известного по фильму «По щучьему велению» и сериалу «Слово пацана», говорит о его проблемах с эго и нарциссизме, объяснил в интервью НСН клинический психолог, автор бестселлера «Погружение в себя» Владислав Чубаров.

Постоянно попадающий в скандалы Кологривый, несмотря на недавний арест за дебош в баре, вновь «отличился». В интервью для одного из YouTube-каналов он обидел коллег-актеров, рассказал о постоянных изменах жене, назвал себя звездой, а на вопрос о странных поступках ответил: «Ну вот такой я».