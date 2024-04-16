«Мстительный нарцисс»: Клинический психолог поставил диагноз Кологривому
Актер отыгрывает накопившиеся обиды на всех, кто попадется под руку, сказал в эфире НСН Владислав Чубаров, назвав правдоподобной версию, что Кологривый «что-то употребляет».
Поведение актера Никиты Кологривого, известного по фильму «По щучьему велению» и сериалу «Слово пацана», говорит о его проблемах с эго и нарциссизме, объяснил в интервью НСН клинический психолог, автор бестселлера «Погружение в себя» Владислав Чубаров.
Постоянно попадающий в скандалы Кологривый, несмотря на недавний арест за дебош в баре, вновь «отличился». В интервью для одного из YouTube-каналов он обидел коллег-актеров, рассказал о постоянных изменах жене, назвал себя звездой, а на вопрос о странных поступках ответил: «Ну вот такой я».
«Складывается впечатление, что у Никиты вообще проблемы с эго, оно у него ранимое. Он обладает ярко выраженными нарциссическими чертами и такое ощущение, что он отыгрывает какие-то накопившиеся обиды на всех, кто попадется под руку, мстит. Он пользуется популярностью и бессознательно отыгрывает какие-то мстительные вещи. Его скандал с Гордоном или история в ресторане, - это, конечно, потребность компенсировать за счет других недополученное внимание», - сказал Чубаров.
По его мнению, актер уже явно за гранью адекватности. Психолог назвал правдоподобной версию, что Кологривый «что-то употребляет».
«Возможно, его состояние недостаточно адекватное. Сложно говорить, есть ли у него психическое расстройство, потому что для этого нужно обследование, но он уже явно выходит за рамки нормы. Это не просто перепады настроения, а еще и неконтролируемая агрессия, обидчивость, вспыльчивость. Гипотеза, что он что-то употребляет, тоже имеет место быть, потому что видно, что психика очень лабильная, раскачанная. Такая версия звучит вполне правдоподобно. Трезвый, адекватный и вменяемый человек не будет кусать официантку или вскакивать и уходить из-за того, что ему не понравился тон голоса ведущего», - заключил собеседник НСН.
В ночь на 19 марта Кологривый устроил дебош в ресторане в своем родном Новосибирске. По данным СМИ, нетрезвый актер приставал к официантке и укусил за ее ногу. За это актер получил семь суток ареста. В феврале Кологривый устроил скандал на съемках шоу «Закрытый показ» Александра Гордона на Первом канале, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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