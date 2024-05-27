СМИ: Янковский и Кологривый сыграют в адаптации «Сверхъестественного»
27 мая 202411:58
В России планируют снять адаптацию американского сериала «Сверхъестественное», пишет The Girl.
По информации СМИ, проект возьмет на себя телеканал ТНТ, а на главные роли рассматривают актеров Ивана Янковского и Никиту Кологривого.
Артисты могут исполнить роли братьев Дина и Сэма Винчестеров. Ранее Янковский и Кологривый уже работали вместе в сериале «Слово пацана».
Ранее Кологривый раскритиковал актеров из сериала «Слово пацана», в том числе Ивана Янковского, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru