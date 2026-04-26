Без зарубежного кино: Кто поборется в праздничной кинобитве мая

ПРАЗДНИКИ БЕЗ ЗАРУБЕЖНОГО КИНО

В предстоящие майские праздники российские кинотеатры вновь отказались от показа зарубежных фильмов. По данным ТАСС, в период с 30 апреля по 11 мая 2026 года в российском прокате будут идти только отечественные картины.

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков указал, что данное решение не является ограничением. По его словам, это уже стало традицией.

«Каждый год на Новый год и на 9 Мая кинотеатры дают "зеленую улицу" российским проектам», - сказал он, напомнив, что временная отмена показов зарубежных фильмов в кинотеатрах происходит третий год подряд.