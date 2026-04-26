Без зарубежного кино: Кто поборется в праздничной кинобитве мая
На майских праздниках в кинотеатрах будет сразу несколько военных драм, в том числе «Литвяк» и «Ангелы Ладоги».
На грядущих майских праздниках российские зрители вновь останутся без зарубежного контента в кинотеатрах. В отечественном прокате в это время будут показывать лишь российское кино. На больших экранах будут как военные драмы, так и семейные фильмы. При этом в индустрии подчеркивают, что кассе кинотеатров навредит отсутствие громких российских картин, а не альтернативного контента на майских праздниках.
ПРАЗДНИКИ БЕЗ ЗАРУБЕЖНОГО КИНО
В предстоящие майские праздники российские кинотеатры вновь отказались от показа зарубежных фильмов. По данным ТАСС, в период с 30 апреля по 11 мая 2026 года в российском прокате будут идти только отечественные картины.
Глава Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков указал, что данное решение не является ограничением. По его словам, это уже стало традицией.
«Каждый год на Новый год и на 9 Мая кинотеатры дают "зеленую улицу" российским проектам», - сказал он, напомнив, что временная отмена показов зарубежных фильмов в кинотеатрах происходит третий год подряд.
Главной премьерой майских праздников в этом году станет военная драма «Литвяк», рассказывающая о легендарной летчице Лидии Литвяк. Премьера картины состоится 30 апреля 2026 года.
При этом основные зарубежные кинорелизы выйдут в российский прокат после окончания майских праздников. СМИ писали, что такие зарубежные ленты, как «Дьявол носит Prada-2» и «Мортал Комбат-2», планировалось выпустить после 11 мая в рамках «предсеансового обслуживания».
«Все остальное, в том числе и новый фильм Гая Ричи "Грязные деньги" от компании "Централ Партнершип", ожидаем после окончания майских праздников», - сказал Воронков ТАСС.
Между тем, по его мнению, кассе кинотеатров навредит отсутствие громких российских картин на майские праздники, а альтернативный контент не спасет кинотеатры.
«Неприятно, что в этом году на майские праздники у нас не выходит какого-то серьезного военного российского релиза. Начиная с позапрошлого года, военные картины хорошо собирали накануне праздника. Общей кассе кинотеатров больше вредит отсутствие именно российских фильмов. Касса альтернативного контента приносит не более 10% от его потенциала. Альтернативный прокат на протяжении трех лет падает и становится все незаметнее. Тому большой пример выход в этом году "Аватара", он собрал в разы меньше, чем последние картины. По нашим данным, минимум 25-30% кинотеатров страны в принципе уже не показывали "Аватар", потому что понимали, что не так уж много он соберет. Кассе кинотеатров навредит отсутствие российских картин на майские праздники, а альтернативный контент не спасет кинотеатры», - объяснил в разговоре с НСН председатель АВК.
ЧТО ПОКАЖУТ В ПРАЗДНИКИ?
Кроме драмы «Литвяк» режиссера Андрея Шальопы в российских кинотеатрах в майские праздники также покажут военную экшн-драму «Отец». Лента Павла Иванова выйдет в прокат 7 мая 2026 года. Картина рассказывает о сибирском охотнике Гаврииле, который отправился на фронт в 1942 году, чтобы найти пропавшего без вести сына.
На майских праздниках также продолжит идти другая военная драма — «Ангелы Ладоги». Ее премьера состоялась 23 апреля 2026 года. Картина рассказывает о группе молодых спортсменов-буеристов, которые в ноябре 1941 года во время блокады Ленинграда выполняют опасную миссию по доставке боеприпасов.
Лента Александра Котта стала фильмом-открытием 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) в этом году. Однако член Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Елена Хажинская считает, что показ на ММКФ не поможет фильму «Ангелы Ладоги» повторить прошлогодний кассовый успех картины «Август», которая, по данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, собрала в прокате более 1,5 млрд рублей.
«Думаю, что сборы фильма "Ангелы Ладоги" будут в три-четыре раза меньше, чем у "Августа". Даже 500 млн рублей для него будет очень круто. "Август" столько заработал, потому что у него была совершенно беспрецедентная рекламная кампания на "Первом канале", который умеет хорошо "приводить" зрителей в кино. ММКФ "Ангелам" не поможет, происходящее там интересно лишь небольшой кучке киношников. Дополнительным плюсом могут стать фамилии исполнителей главных ролей. Зрители любят Тихона Жизневского, да и Роман Евдокимов достаточно популярный. Конкурентом "Ангелов Ладоги" однозначно будет "Литвяк". Это и фильм "Отец", а также картина "Семь верст до рассвета". Однако привлечь зрителей в таком большом количестве, как "Август", скорее всего, не удастся никому из этих фильмов», - объяснила она в беседе с НСН.
30 апреля выйдет лента Александра Андреева «Семь верст до рассвета» с Федором Добронравовым в главной роли. Военно-историческая драма, основанная на реальных событиях, рассказывает о подвиге псковского крестьянина Матвея Кузьмина, который повторил подвиг Ивана Сусанина и предотвратил диверсию в советском тылу.
В этот же день состоится премьера семейной картины «Ждун-2». Это продолжение истории про инопланетянина, подружившегося на Земле с детьми. Сборы первой ленты режиссера Дмитрия Суворова, по подсчетам ЕАИС, составили 369 млн 385 тысяч 652 рубля.
Кроме того, из новинок российского кино в первые дни мая в прокат выйдут отечественная адаптация мультфильма «Тачки» под названием «Грузовички» и драма «Кукла». 23 апреля в прокат вышел еще один семейный фильм — «Приключения желтого чемоданчика» с Павлом Прилучным в главной роли. Он тоже продолжит идти в кинотеатрах на майских праздниках.
Новая лента режиссера Дениса Гуляра является экранизацией одноименного цикла повестей Софьи Прокофьевой. Фильм выпустили продюсерский центр Киностудии Горького и кинокомпания братьев Андреасян.
Между тем, кинокритик Александр Шпагин в разговоре с НСН говорил, что авторы новой экранизации советского фильма «Приключения желтого чемоданчика» выбрали провалившуюся картину. По его словам, в советские времена фильм Ильи Фрэза остался в тени гротескного «Айболита-66».
«Это вовсе не культовый фильм, у него не было особого успеха, это была, скорее, неудача. Это было время после выхода фильма "Айболит-66", куда более острого и гротескного, "Тайна железной двери" примерно в то же время появилась. Когда эта картина вышла, она вообще пролетела мимо, о ней вспомнили только в начале 1980-х. Ее очень сильно реабилитировала передача "В гостях у сказки". Если они будут натягивать советские реалии на сегодняшнее время, ничего не получится. Если же они пойдут по пути фильма "Сто лет тому вперед", в котором резко изменили всю концепцию, парадигму и матрицу Булычева, есть шанс добиться успеха, поскольку современному зрителю "Желтый чемоданчик" незнаком», - уточнил он.
Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заметил, что перенос премьеры фильма Сарика Андреасяна «Зима в Простоквашино» с 1 января 2027 года на середину декабря 2026-го является мудрым решением, так как, по его словам, это может позволить картине заработать и до Нового года, и во время праздников, успев разогнаться в прокате и получив «сарафан».
