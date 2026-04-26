«Африканский корпус» ВС РФ продолжает отражать атаки исламистов в Мали
«Африканский корпус» Вооружённых сил России продолжает отражать масштабную атаку исламистов на позиции правительственных сил Мали. Об этом сообщается в Telegram-канале корпуса.
Согласно заявлению, боевики группировок «Фронт освобождения Азавада» и местного филиала «Аль-Каиды» (запрещенная в РФ террористическая организация) пытаются свергнуть действующее светское правительство страны. Атака началась накануне одновременно в нескольких регионах республики. Целями боевиков стали органы власти, гарнизоны армии Мали и президентский дворец.
Российские военнослужащие действуют совместно с малийскими вооружёнными силами и органами правопорядка. По данным «Африканского корпуса», в нападении на правительственные войска в районах городов Кидаль и Гао участвуют украинские и европейские военные специалисты.
Отмечается, что российским бойцам удалось удержать все стратегические объекты. Боевикам не удалось захватить национальный арсенал в Кати, а также президентский дворец. Потери исламистов уже превысили 1000 человек. Российская авиация продолжает оказывать поддержку наземным силам, уничтожено более 100 единиц военной техники противника.
Накануне министр обороны Мали был убит при атаке боевиков, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Мать и дочь в Москве лишились почти 40 миллионов после звонка мошенников
- «Африканский корпус» ВС РФ продолжает отражать атаки исламистов в Мали
- Без зарубежного кино: Кто поборется в праздничной кинобитве мая
- Песков не стал раскрывать свою партийную принадлежность
- Гладков: Один человек погиб, пятеро ранены в результате атак дронов ВСУ
- Покушение на Трампа произошло в отеле, где ранее стреляли в Рейгана
- Россиянин выиграл Дюссельдорфский марафон и побил 19-летний рекорд России
- Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с Ким Чен Ыном
- Филимонов: 10 человек пострадали в Вологодской области из-за атаки ВСУ
- СМИ: Двоих россиян задержали в Камбодже за организацию скам-центр