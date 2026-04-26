Девять человек ранены при стрельбе около кампуса Университета Индианы
По меньшей мере девять человек получили ранения в результате стрельбы возле кампуса Университета Индианы в городе Блумингтон (США). Об этом сообщает газета The New York Post.
По данным NYP, инцидент произошёл около полуночи 26 апреля на Кирквуд-авеню, где большое количество студентов праздновали популярную велогонку. Полиция обнаружила пострадавших на расстоянии одного квартала от университета. Все девять раненых были доставлены в больницу.
По словам свидетелей, перед стрельбой между двумя женщинами произошла драка. Одна из них открыла огонь.
Ранее восемь детей погибли в американском Шривпорте в результате стрельбы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
