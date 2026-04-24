ОСНОВНОЙ КОНКУРС: ИНДИЙСКАЯ «СТРАСТЬ» И «ВЫГОТСКИЙ»

Основной конкурс ММКФ в последние годы превратился в витрину фильмов из дружественных России стран с небольшими вкраплениями европейской классики и мировой экзотики.

В прошлом году «Золотого Святого Георгия» за лучший фильм получила картина «Элизиум» индийского режиссера Прадипа Курба. В этом году ситуация повторилась. Жюри основного конкурса ММКФ во главе с кинодеятелем из Шри-Ланки Прасанной Витанаге дало главный приз индийскому фильму «Страсть» Фазиля Разака.

Всего в основном конкурсе было представлено 13 картин из России, Испании, Италии, Южной Кореи, Аргентины, Китая, Индии, Ирана и Монголии. Попавшие туда российские фильмы «Выготский» режиссера Антона Бильжо и «Отец» Павла Иванова также были отмечены жюри. Бильжо получил приз за лучшую режиссерскую работу, а Сергей Гилев, сыгравший выдающегося психолога Льва Выготского - приз за лучшую мужскую роль. Ну а военный фильм «Отец», официальная премьера которого состоится 7 мая, получил приз зрительских симпатий.

Кинорежиссер Алексей Герман-младший говорил НСН перед началом ММКФ, что знает Антона Бильжо, назвав его «хорошим режиссером и человеком», а вот с творчеством Павла Иванова он оказался незнаком.

В числе других главных героев основного конкурса оказались режиссер Даниэль Гусман, получивший специальный приз жюри за испанско-румынский фильм «Воздаяние», и индийская актриса Амрутха Кришнакумар за лучшую женскую роль в фильме «Страсть».

Любопытным фактом стало то, что президента ММКФ Никиты Михалкова не было ни на церемонии открытия, ни на закрытии фестиваля. Вместо него по финальной красной дорожке дефилировали Валерия Гай Германика, Елизавета Боярская, Дмитрий Дюжев, Ляйсан Утяшева, Павел Прилучный и другие светские персонажи.

Фильм открытия фестиваля, военная драма Александра Котта «Ангелы Ладоги» 23 апреля уже вышел в прокат. Впрочем, по мнению, члена Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Елены Хажинской, ММКФ ему не поможет в майской битве за зрителя.

«Я думаю, что сборы фильма "Ангелы Ладоги" будут в три-четыре раза меньше, чем у "Августа". Даже 500 миллионов рублей для него будет очень круто. ММКФ "Ангелам" не поможет, происходящее там интересно лишь небольшой кучке киношников. На регионы это точно не работает, потому что ММКФ – не показатель для обывателя, обычного зрителя кинотеатров. Под 9 мая у нас сейчас выходят сразу несколько военных фильмов. Конкурентом "Ангелов Ладоги" однозначно будет "Литвяк". Это и фильм «Отец», который выходит 7 мая, а также картина "Семь верст до рассвета"», - отметила Хажинская.