«Страсть» и страсти: Индия вновь победила на ММКФ на фоне «разбана» Сокурова
В основном конкурсе ММКФ второй год подряд победила картина из Индии, Александр Сокуров уехал из Москвы с премьерой, но без приза, а «Отец» с «Ангелами Ладоги» выходят с фестиваля в прокат.
48-й Московский международный кинофестиваль (ММКФ) завершился в столице без пафоса в будний серый день. Его главным триумфатором стал индийский фильм «Страсть», получивший «Золотого святого Георгия», а главными сюрпризами – показ фильма Александра Сокурова «Записная книжка режиссера» и «таинственное исчезновение» президента ММКФ Никиты Михалкова.
ОСНОВНОЙ КОНКУРС: ИНДИЙСКАЯ «СТРАСТЬ» И «ВЫГОТСКИЙ»
Основной конкурс ММКФ в последние годы превратился в витрину фильмов из дружественных России стран с небольшими вкраплениями европейской классики и мировой экзотики.
В прошлом году «Золотого Святого Георгия» за лучший фильм получила картина «Элизиум» индийского режиссера Прадипа Курба. В этом году ситуация повторилась. Жюри основного конкурса ММКФ во главе с кинодеятелем из Шри-Ланки Прасанной Витанаге дало главный приз индийскому фильму «Страсть» Фазиля Разака.
Всего в основном конкурсе было представлено 13 картин из России, Испании, Италии, Южной Кореи, Аргентины, Китая, Индии, Ирана и Монголии. Попавшие туда российские фильмы «Выготский» режиссера Антона Бильжо и «Отец» Павла Иванова также были отмечены жюри. Бильжо получил приз за лучшую режиссерскую работу, а Сергей Гилев, сыгравший выдающегося психолога Льва Выготского - приз за лучшую мужскую роль. Ну а военный фильм «Отец», официальная премьера которого состоится 7 мая, получил приз зрительских симпатий.
Кинорежиссер Алексей Герман-младший говорил НСН перед началом ММКФ, что знает Антона Бильжо, назвав его «хорошим режиссером и человеком», а вот с творчеством Павла Иванова он оказался незнаком.
В числе других главных героев основного конкурса оказались режиссер Даниэль Гусман, получивший специальный приз жюри за испанско-румынский фильм «Воздаяние», и индийская актриса Амрутха Кришнакумар за лучшую женскую роль в фильме «Страсть».
Любопытным фактом стало то, что президента ММКФ Никиты Михалкова не было ни на церемонии открытия, ни на закрытии фестиваля. Вместо него по финальной красной дорожке дефилировали Валерия Гай Германика, Елизавета Боярская, Дмитрий Дюжев, Ляйсан Утяшева, Павел Прилучный и другие светские персонажи.
Фильм открытия фестиваля, военная драма Александра Котта «Ангелы Ладоги» 23 апреля уже вышел в прокат. Впрочем, по мнению, члена Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Елены Хажинской, ММКФ ему не поможет в майской битве за зрителя.
«Я думаю, что сборы фильма "Ангелы Ладоги" будут в три-четыре раза меньше, чем у "Августа". Даже 500 миллионов рублей для него будет очень круто. ММКФ "Ангелам" не поможет, происходящее там интересно лишь небольшой кучке киношников. На регионы это точно не работает, потому что ММКФ – не показатель для обывателя, обычного зрителя кинотеатров. Под 9 мая у нас сейчас выходят сразу несколько военных фильмов. Конкурентом "Ангелов Ладоги" однозначно будет "Литвяк". Это и фильм «Отец», который выходит 7 мая, а также картина "Семь верст до рассвета"», - отметила Хажинская.
РУССКИЕ ПРЕМЬЕРЫ: ОТ МИХАЙЛОВА ДО ШАМИРОВА
Если в основном конкурсе ММКФ фигурируют большей частью зарубежные картины, то название конкурса «Русские премьеры» говорит само за себя. Здесь лучшим фильмом была признана картина режиссера Виктора Шамирова «Температура Вселенной». Главную роль в фильме, повествующем об «истории расставания и встречи» в поселке астрономов, сыграл Григорий Сиятвинда, прославившийся 20 лет назад после роли Баклажана в криминальной комедии Никиты Михалкова «Жмурки».
В числе конкурентов картины Шамирова было еще шесть российских фильмов, в том числе картина Андрея Богатырева «Красный призрак 1812» с Никитой Кологривым и «Песни джиннов» Романа Михайлова, к которому приковано повышенное внимание публики. Специальный корреспондент НСН побывала на показе «индийской» картины Михайлова, объяснив увиденные странности и символику.
Режиссер Андрей Богатырев ранее рассказал НСН, о чем будет вторая часть трилогии «Красный призрак».
«“Красный призрак” — это то, что мы когда-то задумали нашей дружной бригадой единомышленников. Первый фильм сняли в таком “тарантиновском” стиле с иронией и серьезной “патриотикой”. Мы решили сделать ответ на патриотические фильмы, которые мы считали довольно формальными, и сделали вот такой свой мир. Я задумывал этот сюжет как трилогию. Вторая часть имеет все лучшее из первой. Это ответ на формальное кино, который мы сделали в своем ключе», — отметил он.
«РАЗБАН» СОКУРОВА: «ТАК ДЕЛАТЬ НЕ НАДО»
Главным сюрпризом ММКФ стал показ пятичасовой картины Александра Сокурова «Записная книжка режиссера». Его фильмы несколько лет официально не показывали в России без объяснения причин. Сокуров рассказал НСН, что приглашение на ММКФ стало для него сюрпризом. Он допустил, что это произошло «по ошибке», отметив, что не получил приз, который планировал вручить ему Михалков.
«Я до последней минуты не верил, что просмотр состоится. Я знаю, что там было очень серьезное противодействие с теми, кто был категорически против этого показа. Но фильм все же сочли возможным показать. Я благодарен за ту малость, которая была, знаю, что все это было непросто. Я получил письмо от Никиты Сергеевича о том, что он хотел вручить мне премию за вклад в мировое искусство. У меня это письмо есть, но все это было отменено. Поэтому я тихонько-спокойненько сажусь в поезд. Всё, я уезжаю, сейчас еду на вокзал. Я благодарен фестивалю за возможность показать фильм, но премию так и не вручили. Видимо, кто-то решил, что кто-то слишком постарался и так делать не надо. Ну, ничего страшного», - отметил Сокуров.
По его словам, премьера пятичасовой картины прошла прекрасно, «зал был сверхполный, все досмотрели до конца и никто не ушел».
