Российские кинотеатры отказались от зарубежных фильмов на майские праздники

Отмечается, что речь идёт о периоде с 30 апреля по 11 мая. Главной премьерой в эти дни станет военная драма «Литвяк», рассказывающая о легендарной летчице Лидии Литвяк.

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков указал, что данное решение не является ограничением - это уже традиция.

«Каждый год на Новый год и на 9 Мая кинотеатры дают «зелёную улицу» российским проектам», - отметил он, добавив, что это происходит уже третий год подряд.

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев заявил «Радиоточке НСН», что байопик о Басте может занять «взрослую нишу» в Новый год.

