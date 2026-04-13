Экшен и волшебные конфеты: Каким получилось новое «Приключение желтого чемоданчика»
Фильм предложит юному зрителю пеструю картинку в попытке представить советскую историю в современных реалиях. При этом без отсылок к Андрею Тарковскому, понятных только взрослым, не обойдется.
В российском кино не проходит и месяца без масштабных премьер, рассчитанных на семейную аудиторию, и апрель не станет исключением. В прокат выходит «Приключения желтого чемоданчика» от «Кинокомпании братьев Андреасян». Это четвертый проект, который студия представила в 2026 году после «Простоквашино» (2,4 млрд рублей в прокате), «Сказки о царе Салтане» (2 млрд рублей) и «Домовенка Кузи 2» (790 млн рублей).
В режиссерском кресле на этот раз Денис Гуляр («Манюня: Приключения в Москве», «Манюня: Приключения в деревне»). Сарик Андреасян наряду с братом Гевондом выступил продюсером фильма. Хотя выход в прокат намечен только на 23 апреля, первые зрители уже смогли увидеть картину. На премьерном показе в столице побывал и специальный корреспондент НСН.
ТУТ ВАМ НЕ ВЕНЕЦИЯ
Если «Простоквашино» - ремейк мультфильма, знакомого зрителю до дыр, то «Приключение желтого чемоданчика» - история более подзабытая. Фильм является экранизацией одноименного цикла повестей Софьи Прокофьевой, и в 1970 картину на том же литературном источнике представил режиссер Илья Фрэз. За свое «Приключение желтого чемоданчика» он даже получил серебряную медаль и Почетный диплом жюри «Сильдак» XXII Международного Венецианского кинофестиваля. Однако с тех пор прошло уже 56 лет, даже в 2010-е годы картину на телевидении можно было встретить нечасто, потому мало кто из зрителей до 40 лет помнит о ней.
Как заявлял в беседа с НСН кинокритик Александр Шпагин, советская экранизацией повестей Прокофьевой так и не стала культовой в отличие от куда более острого и гротескного фильма «Айболит-66». Он также допускал, что новая версия сможет сыскать любовь современного зрителя лишь в том случае, если создатели не будут натягивать советские реалии на сегодняшнее время, а пойдут по пути фильма «Сто лет тому вперед».
Сами создатели на премьере заявили, что новая экранизация поможет популяризировать советскую классику.
«Советские книги, которые мы экранизируем, продолжают жить. Чтобы дать массовость этой жизни, мы должны экранизировать детскую классику», - сказал продюсер картины Гевонд Андреасян.
Схожу точку зрения в день премьеры выразила и генеральный директор Киностудии Горького Юлиана Слащева.
«Мы очень рады, что теперь сможем поделиться и с нашими новыми зрителями этим нашим воспоминанием детства. Прекрасным воспоминанием о приключении желтого чемоданчика», - подчеркнула она.
Сюжет оригинальной истории выстраивается вокруг доктора, у которого есть желтый чемоданчик с необычными лекарствами. Его таблетки лечат не только простуду, но также грусть, одиночество, трусость и другие недуги. Однажды доктор теряет чемоданчик и всем героям истории предстоит помочь ему это исправить.
В фильме 1970 года доктор случайно меняется чемоданчиками с папой одной из своих пациенток. В новой картине проблема масштабнее, ведь чемоданчиков целых четыре, сразу множество героев меняются чемоданчиками, а значит, отыскать тот самый заветный с волшебными конфетами доктора становится все сложнее. И этот поиск отправляет главных героев по нескольким необычным локациям.
К КОНТЕКСТУ СОВРЕМЕННОСТИ
По примеру «Простоквашино» от режиссера Сарика Андреасяна можно было предположить, что и в этот раз творческая команда добавит в советскую историю пару современных нюансов. Так в новом «Приключении желтого чемоданчика» одна из пациенток доктора-волшебника чрезмерно зависима от смартфона. При этом на месте и главные действующие лица – пугливый мальчик Петя и «девочка-несмеяна» Тома.
В картине 1970 года боязнь Пети выходить из дома и его нерешительность сам доктор объясняет тем, что мальчик привык быть под присмотром матери или соседки, отчего растет эгоистичным. В новом фильме причина куда проще – Петя боится хулиганов, которые подвергают его буллингу. В версии Фрэза эти герои тоже были, они даже играли определенную роль в сюжете. В экранизации 2026 года история хулиганов заканчивается, как только доктор дает Пете волшебную конфету и тот разбивает перед соперниками бутылку с криком: «За ВДВ». Странно, но допустим.
Метаморфозы претерпела и линия девочки Томы. В фильме 1970 года подчеркнуто, что она ни разу в своей жизни не улыбалась, очень робкая, боязливая и плаксивая. Современная экранизация вновь предлагает социальный контекст – Тома грустит, потому что ее лучшая подруга, живущая в другом городе, не приедет к ней на день рождения. В новой версии «Приключения желтого чемоданчика» девочка не плаксивая, а скорее скрытная, моментами вредная и даже заносчивая.
Помимо детей доктору по сюжету предстоит исцелить и бабушку Томы. У Фрэза эту роль исполнила народная артистка СССР Татьяна Пельтцер. Бабушка в ее исполнении – крайне вежливая женщина. В начале истории она сетует, что из-за своего спокойного характера не может решить проблему с протекающей крышей. Съев «конфету храбрости» из чемодана доктора, героиня становится отчаянно смелой и даже залезает на крышу дома. На момент этих съемок актрисе было 65, но она отказывалась от дублера и сама выполняла большинство трюков.
В версии Дениса Гуляра бабушку Томы воплотила Людмила Артемьева. Ее бабушка страдает от старости и меланхолично заявляет, что у нее предынсультное и предынфарктное состояние. Получив волшебную конфету доктора, героиня переодевается в яркий наряд и отправляется на поиски желтого чемоданчика. В процессе этих приключений она демонстрирует навыки езды на мотоцикле и даже забирается в самолет.
ОТ ЭКШЕНА ДО ТАРКОВСКОГО
Однако за главный экшен в современной экранизации отвечает Павел Прилучный. Его герой в фильме – злой байкер. По ходу сюжета персонажу приходится несладко – то собака нападет, то современные технологии чуть подведут. В какой-то момент в погоне за желтым чемоданчиком байкер даже оказывается на съемочной площадке, где его путают с каскадером. Этот сюжетный поворот дарит зрителю несколько запоминающихся сцен с Прилучным, в которых он в лучших традициях экшена падает с высоты и не только.
В этой же части фильма прозвучит шутка, понятная только взрослой аудитории. В марте 2025 года Сарик Андреасян на встрече со студентами столичного киноколледжа неосторожно высказался о работах Андрея Тарковского. И вот уже в фильме, который выходит на прокат в апреле 2026 года, продюсер Сарик Андреасян играет камео (режиссер воплотил самого себя) и в адрес этого героя звучит формулировка: «Второй Тарковский». Но затем фильм будто исправляется, когда Сарик Андреасян, заметив детей на съемочной площадке в кино, сам произносит: «Не кино, а детский сад». На этом остросоциальные отсылки в новом «Приключении желтого чемоданчика» заканчиваются.
Помимо Павла Прилучного и Людмилы Артемьевой в новой экранизации также можно увидеть Олега Комарова (тот самый доктор), Феодора Кирсанова (Петя), Любаву Долински (Тома), а также Никиту Тарасова и Александра Яцко. При этом в касте фильма нет Лизы Моряк. Вместо нее маму главного героя сыграла Янина Студилина, которую тоже в последнее время нередко можно увидеть в проектах Андреасяна.
Общий хронометраж нового фильма – один час 28 минут. Картина показывает зрителю куда больше событий, чем фильм 1970 года. Однако столь насыщенный киноаттракцион, судя по реакции первых зрителей на премьере, не утомляет детскую аудиторию. Напротив, происходящее вынуждает пристально смотреть на экран, чтобы не пропустить очередной сюжетный поворот.
Новое «Приключение желтого чемоданчика», кажется, работает на детей больше не из-за социальной актуальности, а из-за яркой картинки. Однако в фильме есть и то, и другое. А в конце – традиционный для таких историй хэппи-энд с отсутствием отрицательных героев и выверенной моралью.
Горячие новости
- В разных районах Севастополя сбили семь воздушных целей
- Экшен и волшебные конфеты: Каким получилось новое «Приключение желтого чемоданчика»
- Лавров посетит КНР 14-15 апреля
- Теннисист Синнер выиграл седьмой финал подряд
- Экс-тренер сборной: Матч между ватерполистами из России и Украины не нужен
- «Блокада и красные линии»: Трамп «кипит» из-за срыва сделки, а Иран говорит с Путиным
- В Дагестане обрушился мост
- В Кирове загорелся автобус с пассажирами
- Соцфонд рассказал о семейной выплате для работающих родителей двух и более детей
- Трамп заявил, что благодаря ему избрали папу римского Льва XIV