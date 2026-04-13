К КОНТЕКСТУ СОВРЕМЕННОСТИ

По примеру «Простоквашино» от режиссера Сарика Андреасяна можно было предположить, что и в этот раз творческая команда добавит в советскую историю пару современных нюансов. Так в новом «Приключении желтого чемоданчика» одна из пациенток доктора-волшебника чрезмерно зависима от смартфона. При этом на месте и главные действующие лица – пугливый мальчик Петя и «девочка-несмеяна» Тома.

В картине 1970 года боязнь Пети выходить из дома и его нерешительность сам доктор объясняет тем, что мальчик привык быть под присмотром матери или соседки, отчего растет эгоистичным. В новом фильме причина куда проще – Петя боится хулиганов, которые подвергают его буллингу. В версии Фрэза эти герои тоже были, они даже играли определенную роль в сюжете. В экранизации 2026 года история хулиганов заканчивается, как только доктор дает Пете волшебную конфету и тот разбивает перед соперниками бутылку с криком: «За ВДВ». Странно, но допустим.

Метаморфозы претерпела и линия девочки Томы. В фильме 1970 года подчеркнуто, что она ни разу в своей жизни не улыбалась, очень робкая, боязливая и плаксивая. Современная экранизация вновь предлагает социальный контекст – Тома грустит, потому что ее лучшая подруга, живущая в другом городе, не приедет к ней на день рождения. В новой версии «Приключения желтого чемоданчика» девочка не плаксивая, а скорее скрытная, моментами вредная и даже заносчивая.

Помимо детей доктору по сюжету предстоит исцелить и бабушку Томы. У Фрэза эту роль исполнила народная артистка СССР Татьяна Пельтцер. Бабушка в ее исполнении – крайне вежливая женщина. В начале истории она сетует, что из-за своего спокойного характера не может решить проблему с протекающей крышей. Съев «конфету храбрости» из чемодана доктора, героиня становится отчаянно смелой и даже залезает на крышу дома. На момент этих съемок актрисе было 65, но она отказывалась от дублера и сама выполняла большинство трюков.

В версии Дениса Гуляра бабушку Томы воплотила Людмила Артемьева. Ее бабушка страдает от старости и меланхолично заявляет, что у нее предынсультное и предынфарктное состояние. Получив волшебную конфету доктора, героиня переодевается в яркий наряд и отправляется на поиски желтого чемоданчика. В процессе этих приключений она демонстрирует навыки езды на мотоцикле и даже забирается в самолет.