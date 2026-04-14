Пострадают блокбастеры: Чем грозит слияние Warner Bros и Paramount
Как показывает практика прошлых лет, монополизация и укрупнение игроков в киноиндустрии ни к чему хорошему не приводит, сказал НСН Давид Шнейдеров.
Слияние двух таких крупных компаний, как Warner Bros. Discovery (WBD) и Paramount Skydance может повлиять на производство блокбастеров и привести к сокращению в отрасли, заявил в беседе с НСН кинокритик Давид Шнейдеров.
Более тысячи сотрудников телевидения и киноиндустрии, включая таких актеров, как Хоакин Феникс, Эмма Томпсон, Кристен Стюарт, Педро Паскаль, подписали открытое письмо, в котором выступили против слияния Warner Bros. Discovery (WBD) и Paramount Skydance. Уточняется, что сделка снизит конкуренцию в отрасли и приведет к сокращению рабочих мест и увеличению затрат. В письме также указано, что «небольшое количество влиятельных организаций» все чаще определяет правила игры в индустрии, а независимое кино становится менее жизнеспособным. Шнейдеров отметил, что подобное слияние может оказать негативное влияние на индустрию.
«Это слияние скорее повлияет не на независимое кино, а на блокбастеры. Во-первых, нужно разбираться, что под собой подразумевает это слияние. Будет ли это одно юридическое лицо или два независимых подразделения. Я понимаю, чего боятся работники. Люди просто боятся лишиться работы. Возможно, какая-то из двух компаний будет главной, она, соответственно, начнет тянуть одеяло на себя. Это нехорошо, когда две старейшие кинокомпании объединяются, я тоже принципиально против. Все-таки должно быть много разных игроков», - сказал он.
Как напомнил собеседник НСН, в киноиндустрии исторически боролись с монополизацией.
«Думаю, влияние на киноиндустрию в целом будет негативным. Монополизация и укрупнение игроков, тем более в кино, ни к чему хорошему не приводит. Вспомним давнишние перипетии, когда кинотеатры принадлежали студиям, а в дальнейшем был запрет на это. Исторически с монополизацией была борьба, это не очень хорошо. Так, например, погибла независимая компания New Line Cinema (в 2008 году поглощена компанией Warner Bros. из-за финансовых проблем. – Прим. НСН), которая легла под мейджоров», - уточнил он.
В декабре 2025 года сообщалось, что стриминговый сервис Netflix договорился о покупке Warner Bros., стриминга HBO Max и канала HBO за $82,7 млрд. Однако в дальнейшем Paramount Skydance предложила выкупить Warner Bros. Discovery за $108 млрд наличными. Ожидается, что сделка будет закрыта в третьем квартале 2026 года.
Ранее актриса Кристен Стюарт в интервью New York Times назвала современную киноиндустрию «капиталистическим адом». По ее словам, сегодня слишком сложно снимать фильмы, непохожие на блокбастеры, передает «Радиоточка НСН».
