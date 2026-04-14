Как напомнил собеседник НСН, в киноиндустрии исторически боролись с монополизацией.

«Думаю, влияние на киноиндустрию в целом будет негативным. Монополизация и укрупнение игроков, тем более в кино, ни к чему хорошему не приводит. Вспомним давнишние перипетии, когда кинотеатры принадлежали студиям, а в дальнейшем был запрет на это. Исторически с монополизацией была борьба, это не очень хорошо. Так, например, погибла независимая компания New Line Cinema (в 2008 году поглощена компанией Warner Bros. из-за финансовых проблем. – Прим. НСН), которая легла под мейджоров», - уточнил он.

В декабре 2025 года сообщалось, что стриминговый сервис Netflix договорился о покупке Warner Bros., стриминга HBO Max и канала HBO за $82,7 млрд. Однако в дальнейшем Paramount Skydance предложила выкупить Warner Bros. Discovery за $108 млрд наличными. Ожидается, что сделка будет закрыта в третьем квартале 2026 года.

Ранее актриса Кристен Стюарт в интервью New York Times назвала современную киноиндустрию «капиталистическим адом». По ее словам, сегодня слишком сложно снимать фильмы, непохожие на блокбастеры, передает «Радиоточка НСН».

