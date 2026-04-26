Филимонов: 10 человек пострадали в Вологодской области из-за атаки ВСУ
Десять человек пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ на Вологодскую область. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов со ссылкой на первого заместителя губернатора Светлану Пономареву.
«На текущую минуту 10 пострадавших», - сообщил Филимонов.
В ночь на 26 апреля украинские беспилотники атаковали трубопровод высокого давления с серной кислотой на территории азотного комплекса «Аммиак-3» АО «Апатит». Губернатор подчеркнул, что возгорания не произошло, а замеры воздуха не выявили превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что из-за ударов ВСУ в республике погиб 1 человек, еще 9 ранены, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
