Песков не стал раскрывать свою партийную принадлежность
26 апреля 202616:52
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался раскрывать информацию о своей партийной принадлежности, сравнив её с верой.
«Партийная принадлежность - это как вера, это очень дискретно», - так Песков ответил на вопрос журналиста ИС «Вести» Павла Зарубина о том, состоял ли когда-либо в ЛДПР.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал о последнем телефонном разговоре с основателем партии ЛДПР Владимиром Жириновским. Путин вспомнил, как в 2022 году позвонил экс-лидеру ЛДПР в клинику, чтобы поддержать его, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
