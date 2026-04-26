Песков не стал раскрывать свою партийную принадлежность

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался раскрывать информацию о своей партийной принадлежности, сравнив её с верой.

«Партийная принадлежность - это как вера, это очень дискретно», - так Песков ответил на вопрос журналиста ИС «Вести» Павла Зарубина о том, состоял ли когда-либо в ЛДПР.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о последнем телефонном разговоре с основателем партии ЛДПР Владимиром Жириновским. Путин вспомнил, как в 2022 году позвонил экс-лидеру ЛДПР в клинику, чтобы поддержать его, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
