МАЙСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

Как ранее стало известно, с 1 по 10 мая кинотеатры откажутся от предсеансового обслуживания. Как отмечал в беседе с НСН председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков, отсутствие альтернативного проката не навредит общей кассе. По его словам, такой контент приносит кинотеатрам лишь 10% от своего потенциала, с каждым годом сборы становятся все незаметнее. При этом накануне Дня победы достойную кассу притягивает военное кино.

«Мы еще не знаем окончательно, что выйдет на майские праздники. Конечно, неприятно, что в этом году на майские праздники у нас не выходит какого-то серьезного военного российского релиза. Начиная с позапрошлого года, военные картины хорошо собирали накануне праздника», - объяснил он.

Позже Воронков сообщил ТАСС, что в мае 2026 года кинотеатры не останутся без знаковой картины о Великой Отечественной войне.

«В этом году мы ждем сборов от компании "Атмосфера кино" с их проектом "Литвяк", стартующим 30 апреля. Все остальное, в том числе и новый фильм Гая Ричи "Грязные деньги" от компании "Централ Партнершип", ожидаем после окончания майских праздников», - сказал он.