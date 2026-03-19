Биография летчицы в кино: Что известно о новом военном фильме «Литвяк»

В 2026 году релизом, на который кинотеатры делают особую ставку в майские праздники, вновь станет военная картина. В прокат выходит фильм «Литвяк», посвященный Лидии Литвяк - самой результативной женщине-пилоте Второй мировой войны.

На фоне новостей о том, в предстоящие майские праздники в России откажутся от неофициальных показов голливудских фильмов, в Ассоциации владельцев кинотеатров сообщили, что главной российской новинкой станет фильм «Литвяк». Картина посвящена Лидии Литвяк, известной, как самая результативная женщина-пилот Второй мировой войны. При этом проект мог выйти на большие экраны еще осенью 2025 года.

МАЙСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

Как ранее стало известно, с 1 по 10 мая кинотеатры откажутся от предсеансового обслуживания. Как отмечал в беседе с НСН председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков, отсутствие альтернативного проката не навредит общей кассе. По его словам, такой контент приносит кинотеатрам лишь 10% от своего потенциала, с каждым годом сборы становятся все незаметнее. При этом накануне Дня победы достойную кассу притягивает военное кино.

«Мы еще не знаем окончательно, что выйдет на майские праздники. Конечно, неприятно, что в этом году на майские праздники у нас не выходит какого-то серьезного военного российского релиза. Начиная с позапрошлого года, военные картины хорошо собирали накануне праздника», - объяснил он.

Позже Воронков сообщил ТАСС, что в мае 2026 года кинотеатры не останутся без знаковой картины о Великой Отечественной войне.

«В этом году мы ждем сборов от компании "Атмосфера кино" с их проектом "Литвяк", стартующим 30 апреля. Все остальное, в том числе и новый фильм Гая Ричи "Грязные деньги" от компании "Централ Партнершип", ожидаем после окончания майских праздников», - сказал он.

В 2025 году эксперимент с отказом от предсеансового обслуживания в пользу новой военной картины в моменте оказался удачным для кинотеатров. С 1 мая представили драму Сергея Коротаева «В списках не значился», основанную на одноименной повести Бориса Васильева.

Военная картина с Владимиром Машковым с 8 по 11 мая стала лидером проката, сборы за две недели составили более 484 миллионов рублей. Однако итоговая общая касса остановилась на отметке в 644,3 миллиона рублей, что не позволило проекту окупиться. Производство столь масштабных картин традиционно обходится недешево, бюджет «В списках не значился», по данным ЕАИС Фонда кино, превышал миллиард рублей.

Второму масштабному фильму в 2025 году повезло куда больше. Первоначально картина под названием «Момент истины» должна была выйти еще в марте 2025 года, но релиз получил новую дату. Фильм Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева «Август» по мотивам романа Владимира Богомолова «Момент истины» («В августе сорок четвёртого») представили в кинотеатрах 25 сентября. Картина несколько недель подряд возглавляла прокат и заработала 1,5 миллиарда рублей.

С 20 ноября на большом экране представили расширенную версию «Августа». Команда фильма заявила, что в таком варианте посмотреть его можно будет только в кинотеатре.

При этом в 2025 году мог состояться и релиз третьего военного фильма, той самой картины «Литвяк», которую кинотеатры представят в мае 2026 года. По данным СМИ, изначально релиз проекта был намечен на первую половину 2025 года, затем из-за постпродакшна сроки сдвинулись к 30 октября 2025 года. Однако в этот момент в кинотеатрах продолжал работать прямой конкурент фильма – тот самый «Август».

О ЛИДИИ ЛИТВЯК

Режиссером фильма «Литвяк» выступил Андрей Шальопа. Прежде он уже работал над военным кино, представив в 2016 году картину «28 панфиловцев». Новый проект расскажет историю летчицы Лидии Литвяк. Она родилась в Москве в августе 1921 года, самолетами увлекалась с детства, а в 15 лет совершила свой первый самостоятельный полет.

В 1941 году Лидия Литвяк окончила Херсонскую авиационную школу, и с началом Великой Отечественной войны записалась в добровольцы в летчики-истребители. Первый боевой полет состоялся в сентябре 1942 года, свою первую награду — орден Красной Звезды — Литвяк получила менее чем через год. Всего за время службы Литвяк совершила более 160 боевых вылетов.

Сюжет картины, посвященной летчице, сосредоточен на ее боевых вылетах, отдельная линия посвящена отношениям Литвяк с ее мужем - командиром эскадрильи Алексеем Соломатиным. Оба они погибли во время боевых вылетов, Соломатин в мае 1943 года, а сама Литвяк – в августе 1943 года, когда ей был всего 21 год. Долгое время судьба летчицы оставалась неизвестной. Братскую могилу обнаружили лишь в конце 1970-х в ходе поисковых работ,

В 1990 году Лидии Литвяк посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. В 1993 году она также была удостоена звания Героя России.

В новом фильме роль Лидии Литвяк воплотила Полина Чернышова, знакомая зрителям по сериалу 2015 года «Тихий Дон», также проекту «Перевал Дятлова» и фильму «Злой город».Также в картине снимались Петр Рыков, Евгений Ткачук, Виктория Соловьев и другие.

Известно и то, что съемки проходили в Оренбургской области. К выбору локации создателей подтолкнул климат и заснеженные степные пейзажи.

