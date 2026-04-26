Покушение на Трампа произошло в отеле, где ранее стреляли в Рейгана

Инцидент со стрельбой на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома произошел в отеле Washington Hilton, где в 1981 году было совершено покушение на президента Рональда Рейгана. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Новое покушение? Трампа эвакуировали во время стрельбы

30 марта 1981 года, спустя два месяца после инаугурации, Джон Хинкли-младший открыл огонь по Рональду Рейгану у выхода из отеля. Тогда президент и трое сопровождающих получили ранения.

Вечером 25 апреля во время торжественного ужина с корреспондентами Белого дома в этом отеле произошла стрельба. На мероприятии присутствовал президент США Дональд Трамп с супругой. В результате инцидента ранение получил агент Секретной службы. Нападавший был оперативно задержан. Он признался, что хотел совершить покушение на чиновников администрации Трампа, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
