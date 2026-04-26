Покушение на Трампа произошло в отеле, где ранее стреляли в Рейгана
Инцидент со стрельбой на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома произошел в отеле Washington Hilton, где в 1981 году было совершено покушение на президента Рональда Рейгана. Об этом пишет «Комсомольская правда».
30 марта 1981 года, спустя два месяца после инаугурации, Джон Хинкли-младший открыл огонь по Рональду Рейгану у выхода из отеля. Тогда президент и трое сопровождающих получили ранения.
Вечером 25 апреля во время торжественного ужина с корреспондентами Белого дома в этом отеле произошла стрельба. На мероприятии присутствовал президент США Дональд Трамп с супругой. В результате инцидента ранение получил агент Секретной службы. Нападавший был оперативно задержан. Он признался, что хотел совершить покушение на чиновников администрации Трампа, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
