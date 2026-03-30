«Литвяк», Болливуд и «Драма» с Паттинсоном: Что посмотреть в кино в апреле
Помимо военных фильмов «Литвяк» и «Ангелы Ладоги» в прокате в апреле появится новая семейная картина от братьев Андреасян, а также зарубежное и фестивальное кино.
В апреле в российских кинотеатрах можно будет увидеть кино, которое заинтересует зрителя всех возрастов. Так, на экраны выйдет драма «Космос засыпает» с Марком Эйдельштейном и еще одна семейная картина кинокомпании братьев Андреасян «Приключение желтого чемоданчика». Среди продолжений намечена премьера комедии «Ждун 2». Подростковая аудитория оценит новое фэнтези «Жених с Марса», а любителей зарубежного кино ждет «Вот это драма!» с Робертом Паттинсоном и Зендеей.
«КОРОЛЕК МОЕЙ ЛЮБВИ»
С 1 апреля на большом экране можно будет увидеть музыкальную комедию с индийским колоритом «Королек моей любви». Действия сюжета развернутся в городе Хурмада. Именно там проживает всеми любимый полицейский Рамаш, сохраняя мир и порядок. Однако все меняется, когда в городе появляется алчный бандит Шамар. По ходу противостояния двух главных героев в лучших традициях индийского кино выясняется, что Рамаш и Шамар — братья, которых разлучили в детстве.
В числе продюсеров - Тина Канделаки. Режиссером выступил Марюс Вайсберг, который ранее представил зрителям триллер «Вниз» с Егором Кридом и комедию «Уволить Жору» с Данилой Козловским и Михаилом Галустяном. Последнего можно будет увидеть и в картине «Королек моей любви». Компанию ему в кадре составит Демис Карибидис, Сергей Рост, Людмила Артемьева и не только.
«КОСМОС ЗАСЫПАЕТ»
На 2 апреля намечена премьера полнометражного дебюта Антона Мамыкина «Космос засыпает» с Марком Эйдельштейном и Дарьей Екамасовой в главных ролях. В центре сюжета история талантливого студента Павла, который учится в Санкт-Петербурге на инженера-ракетостроителя и мечтает о космосе. Когда молодой человек получает предложение принять участие в международном проекте, из дома приходят печальные новости о смерти отца. Это вынуждает Павла бросить все и отправиться к матери и младшему брату в родной поселок Шойна в Заполярном районе Ненецкого автономного округа.
Ранее картина со звездами фильма «Анора» получила пять наград на XXIV Международном фестивале кинодебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске. Совсем скоро притчу о мечте и родном доме можно будет увидеть и в кинотеатрах.
«ВОТ ЭТО ДРАМА!»
Порадует апрель и любителей зарубежного кино. Так, с 9 апреля российским зрителям станет доступна мелодраматичная комедия «Вот это драма!» с Робертом Паттинсоном и Зендеей. В Россию картину Кристоффера Боргли представит кинопрокатная компания «Вольга».
По сюжету герои Чарли и Эмма влюблены друг в друга и скоро поженятся. Однако когда до заветной церемонии остаются считанные дни, Чарли узнает об Эмме нечто такое, что становится препятствием на пути к возможному «долго и счастливо». Теперь отношениям героев предстоит пройти через неожиданную драму.
Помимо двух звезд «Сумерек» и «Эйфории» в картине также можно будет увидеть Хейли Гейтс («Твин Пикс»), Зои Уинтерс («Сплетница») и певицу Алану Хаим.
«ЖЕНИС С МАРСА»
Вслед за картиной «Твое сердце будет разбито» в апреле в кинотеатрах представят кино «Жених с Марса». Сюжет фантастический - юный марсианский принц прилетает на Землю в поисках невесты, чтобы спасти свою древнейшую цивилизацию. Его космический корабль терпит крушение у гробницы Александра Македонского, где ведет раскопки археолог Нина. Борясь с языковыми и планетарными барьерами, марсианин попытается завоевать сердце девушки и возродить жизнь на своей планете.
Режиссер проекта - Михаил Шевчук (сериал «Геймеры»). Роль марсианина в фильме исполнил Иван Трушин, который также снимался в «Твое сердце будет разбито» и в «Этерне». Главная женская роль досталась Анастасии Шевчук.
«АНГЕЛЫ ЛАДОГИ»
Также во второй месяц весны афиши кинотеатров пополнят и исторические драмы. С 23 апреля выходит фильм «Ангелы Ладоги». В основе сюжета подлинная история о подвиге спортсменов в годы блокады Ленинграда. В ноябре 1941 года, когда вокруг Ленинграда смыкается кольцо блокады, отряд молодых спортсменов-буеристов выходит на тонкий, еще не вставший лед. При этом миссия по доставке боеприпасов превращается в операцию по спасению сирот из детского дома, которых не успели эвакуировать.
Роли в картине исполнили Тихон Жизневский («Майор Гром», «Время Счастливых»), Роман Евдокимов («Плагиатор», «На льду»), Ксения Трейстер («Летучий корабль», «Натали и Александр», «Этерна»), Виктор Добронравов («Кракен», «Онегин») и не только. Режиссером проекта выступил Александр Котт («Брестская крепость», «Павел. Первый и последний»). Съемки фильма проходили в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
На 23 апреля намечен релиз семейной картины «Приключение желтого чемоданчика». Фильм станет ремейком советской музыкальной кинокомедии 1970 и четвертой семейной кинопремьерой 2026 года для кинокомпания братьев Андреасян. Сарик Андреасян выступил продюсером этого проекта, а режиссерское кресло занял Денис Гуляр («Манюня: Приключения в Москве»).
В центре сюжета история современного мальчика Пети, который боится социума и ведет жизнь затворника. Желая помочь, родители обращаются за помощью к Доктору, чей желтый чемоданчик помогает исцелить не только простуду, но также одиночество и робость. Однако заветный чемоданчик похищают, что становится для героев началом приключений.
Роль Доктора в фильме по повести Софьи Прокофьевой воплотит Олег Комаров, которого нередко можно увидеть в фильмах Андреасяна. Роль матери главного героя на этот раз сыграет не Лиза Моряк, а Янина Студилина. Также в новом «Приключении желтого чемоданчика» появится и Павел Прилучный.
«ЖДУН-2»
С 30 апреля в прокате представят семейную комедию «Ждун-2». Первая часть вышла в марте 2025 года и освоила в прокате почти 370 миллионов рублей.
По сюжету второй части Ждун возвращается на Землю, чтобы предупредить об угрозе своего друга, мальчика Никиту, который отдыхает в летнем лагере. Злодеи из космоса планируют визит на Землю, что грозит землянам катастрофой. Никите предстоит собрать команду и дать отпор непрошенным гостям.
Режиссером фильма «Ждун 2» вновь выступил Дмитрий Суворов, который также работал над первой частью. В кадре можно будет увидеть Александр Ревву, Елену Валюшкину, Владислава Ветрова, Тимофея Кочнева и других.
«ЛИТВЯК»
Также на 30 апреля запланировано начало проката еще одной военной исторической картины. На большие экраны выходит фильм «Литвяк», посвященный Лидии Литвяк – самой результативной женщине-пилоте Второй мировой войны.
Сюжет картины сосредоточен на боевых вылетах летчицы. Отдельная линия посвящена отношениям Литвяк с ее мужем - командиром эскадрильи Алексеем Соломатиным. Оба они погибли во время боевых вылетов: Соломатин в мае 1943 года, а сама Литвяк – в августе 1943 года, когда ей был всего 21 год.
Режиссером проекта выступил Андрей Шальопа. Роль Лидии Литвяк в фильме сыграла Полина Чернышова, знакомая зрителям по сериалу 2015 года «Тихий Дон» и фильму «Злой город». Также в картине снимались Петр Рыков, Евгений Ткачук, Виктория Соловьев и другие.
