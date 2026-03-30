«КОРОЛЕК МОЕЙ ЛЮБВИ»

С 1 апреля на большом экране можно будет увидеть музыкальную комедию с индийским колоритом «Королек моей любви». Действия сюжета развернутся в городе Хурмада. Именно там проживает всеми любимый полицейский Рамаш, сохраняя мир и порядок. Однако все меняется, когда в городе появляется алчный бандит Шамар. По ходу противостояния двух главных героев в лучших традициях индийского кино выясняется, что Рамаш и Шамар — братья, которых разлучили в детстве.

В числе продюсеров - Тина Канделаки. Режиссером выступил Марюс Вайсберг, который ранее представил зрителям триллер «Вниз» с Егором Кридом и комедию «Уволить Жору» с Данилой Козловским и Михаилом Галустяном. Последнего можно будет увидеть и в картине «Королек моей любви». Компанию ему в кадре составит Демис Карибидис, Сергей Рост, Людмила Артемьева и не только.