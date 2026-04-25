В РФ ввели полное госфинансирование отечественных мультфильмов
До этого такая мера распространялась лишь на художественные фильмы для детей и юношества.
В России введут полное госфинансирование отечественных мультфильмов для детей. При этом некоторые представители индустрии считают, что это может «лишить ответственности» российских мультипликаторов. Между тем, создатели анимационных картин в России жалуются на нехватку кадров и сложность распространения мультфильмов за рубежом.
ГОСФИНАНСИРОВАНИЕ МУЛЬТФИЛЬМОВ
25 апреля российский президент Владимир Путин подписал закон о полном государственном финансировании производства и проката национальных анимационных фильмов для детей. Соответствующие изменения были внесены в Федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации».
Теперь в России предусмотрена возможность 100% финансирования за счет государства как производства, так и проката отечественных мультфильмов. До этого полное госфинансирование распространялось только на художественные фильмы для детей и юношества. Анимационные проекты не относились к этой норме.
Режиссер и мультипликатор Константин Бронзит в интервью НСН говорил, что полная господдержка российской анимации имеет как плюсы, так и минусы. По его словам, создатели «могут потерять ответственность».
«Плюсы отчетливые — кинематограф не умирает, его поддерживают. У студий есть рабочие места, у творческих людей есть возможность заниматься искусством, самовыражаться, создавать новый современный культурный контент. Минусы есть тоже — может потеряться чувство ответственности. Не важно, какого качества мы сейчас сделаем кино, если в следующий раз деньги все равно дадут. Это, конечно, минус. Должна быть какая-то степень ответственности за то, что ты производишь. Если один-два раза студия сделала провальный проект, странно опять ее спонсировать», - сказал он.
20 января 2026 года Госдума в первом чтении одобрила правительственный законопроект, дающий возможность финансировать производство и прокат отечественных анимационных фильмов для детей и подростков на 100% из бюджета. Издание «Коммерсантъ» писало, что тогда депутаты поддержали эту меру единогласно, но при этом почти час критиковали качество современного детского кино.
При этом зампред комитета по культуре Госдумы Елена Драпеко в беседе с НСН объяснила, что полное финансирование производства и проката национальных анимационных фильмов для детей и подростков будет производиться на конкурсной основе.
«Объявляется конкурс, тематика этого конкурса и предоставляются проекты, которые защищаются перед экспертными советами. Экспертный совет принимает решение, какие проекты будут профинансированы. При Министерстве культуры сформированы несколько экспертных групп. В них входят видные кинематографисты, общественные деятели, в том числе, к примеру, наш депутат Певцов (первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, актер Дмитрий Певцов – прим. НСН). Сначала оценивается сценарная заявка, потом уже проект режиссерский, и смотрим, что получилось в результате. И поддерживаем не только в производстве, но и в прокате», - рассказала она.
При этом Драпеко в разговоре с НСН заметила, что в России выходит примерно пять «приличных» фильмов в год, что уже позволило заместить американское кино.
«После ухода крупных американских мейджоров с нашего рынка у нас был очень тяжелый период. В кинотеатрах и на телевидении практически нечего было показывать. Мы сами производили очень мало фильмов. И тогда мы резко увеличили производство отечественного кино. Сегодня мы уже более 60% билетов продаем именно на российское кино, и на онлайн-площадках граждане тоже предпочитают смотреть российское кино. Мы считаем, что уход иностранцев с рынка мы возместили. Кроме того, к нам пришло корейское, китайское кино, увеличилось количество индийских фильмов», - подчеркнула депутат.
ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ АНИМАЦИИ
Между тем, в российской индустрии мультипликаторов жалуются на нехватку специалистов. Так, создатель и режиссер мультфильма «Три кота» Дмитрий Высоцкий в разговоре с НСН рассказал, что крупные российские анимационные студии нередко самостоятельно обучают кадры, так как сейчас вузы в РФ выпускают режиссеров анимации, а не художников-мультипликаторов. При этом, по его словам, в индустрии нет устойчивого спроса на таких специалистов, все скорее зависит от проектов, запущенных в моменте.
«Когда мы говорим о специальности "анимация" в вузах набирают режиссером анимационного кино. Бюджетных мест мало и мало режиссеров. При этом не было такого, чтобы набирали на профессию "художник-мультипликатор". Это тот, кто "шевелит" персонажами, совершенно отдельная профессия. Художник-мультипликатор — как художник-постановщик в игровом кино. У нас последние годы анимации всегда обучали сами студии. В основном большие, такие, как "Мельница" или Студия компьютерной анимации "Петербург" набирали курсы аниматоров. Как правило, туда приходили люди уже с каким-то образованием художественным. Они учились прямо на студиях, чтобы потом выполнять их работу. Это была цеховая работа. Так, чтобы анимации обучали, как обучают любому другому ремеслу, этого почти нет», - поделился он.
К тому же исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова в интервью НСН сообщила, что с ростом затрат на производство мультипликации и замедлением продажи контента рынок российской анимации в денежном выражении в последние годы сократился почти вдвое. При этом помимо финансирования индустрии не хватает и кадров.
«В последние годы рынок анимации в денежном выражении сократился почти вдвое. Резко просели лицензирование и экспорт, растут затраты на производство, замедлились продажи контента, платформы сокращают инвестиции в новые проекты. В год выпускают около десяти полнометражных релизов, но их бокс-офис значительно уступает игровому кино. Анимацию по-прежнему воспринимают исключительно как детский контент, кинотеатры ставят преимущественно утренние и дневные сеансы. Если не увеличить объем господдержки анимации и не закрепить отдельные меры, включая налоговые льготы для ИП, отрасль скорее ожидает стагнация. В индустрии работает пять-шесть тысяч специалистов. Рынок труда остается недоукомплектованным. Студиям нужны квалифицированные аниматоры, сценаристы, режиссеры и технические специалисты. Компании готовы предлагать удаленный формат работы, обучение. Однако уровень условий напрямую зависит от состояния рынка, который сейчас переживает не этап роста, а сложную перестройку», - уточнила она.
РОССИЙСКАЯ АНИМАЦИЯ ЗА РУБЕЖОМ
При этом российский режиссер и мультипликатор Константин Бронзит в беседе с НСН подчеркнул, что любой российский анимационный проект с интересной историей может быть востребован у иностранной аудитории. Однако, по его словам, продажу контента за рубеж сегодня осложняет общее перенасыщение рынка.
«Так или иначе анимационный контент продается за рубеж. Продается "Лунтик", "Смешарики", "Маша и Медведь" в последние годы порвал мировые площадки и платформы, но это исключительный случай. Что-то продали в Корею, что-то в Китай. Кроме массового успеха "Маши и Медведя" трудно говорить о тенденциях. Это точечные продажи. Но не потому, что с нами что-то не так. По большому счету так во всем мире. Сегодня что нам, что американцам, что японцам трудно продавать анимационный контент, потому что давно произошло перенасыщение материалом. Перепроизводство мультипликации — отсюда и кризис. Зрители, которые смотрят анимацию, не успевают поглощать все, что сегодня производится в мире. Ситуация довольно непростая, а с появлением ИИ она только усугубится», - объяснил он.
Ранее глава Ассоциации владельцев кинотеатров России (АВК) Алексей Воронков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отметил, что квотирование зарубежного кино, которое предлагает режиссер Никита Михалков, лишит кинотеатры фестивальных фильмов и позволит привлечь лишь 500 млн рублей, но есть альтернативное более прибыльное решение.
