В РФ ввели полное госфинансирование отечественных мультфильмов

РОССИЙСКАЯ АНИМАЦИЯ ЗА РУБЕЖОМ

При этом российский режиссер и мультипликатор Константин Бронзит в беседе с НСН подчеркнул, что любой российский анимационный проект с интересной историей может быть востребован у иностранной аудитории. Однако, по его словам, продажу контента за рубеж сегодня осложняет общее перенасыщение рынка.

«Так или иначе анимационный контент продается за рубеж. Продается "Лунтик", "Смешарики", "Маша и Медведь" в последние годы порвал мировые площадки и платформы, но это исключительный случай. Что-то продали в Корею, что-то в Китай. Кроме массового успеха "Маши и Медведя" трудно говорить о тенденциях. Это точечные продажи. Но не потому, что с нами что-то не так. По большому счету так во всем мире. Сегодня что нам, что американцам, что японцам трудно продавать анимационный контент, потому что давно произошло перенасыщение материалом. Перепроизводство мультипликации — отсюда и кризис. Зрители, которые смотрят анимацию, не успевают поглощать все, что сегодня производится в мире. Ситуация довольно непростая, а с появлением ИИ она только усугубится», - объяснил он.

