Натянуть не получится: «Желтый чемоданчик» проверит Прилучного на прочность
В советские времена фильм Ильи Фрэза остался в тени гротескного «Айболита-66», сказал в эфире НСН Александр Шпагин, назвав Прилучного гением, «прорвавшим лицо мажора».
Авторы новой экранизации советского фильма «Приключения желтого чемоданчика» выбрали провалившуюся картину, заявил в интервью НСН кинокритик Александр Шпагин.
Ранее стало известно, что современную версию этого фильма выпустят продюсерский центр Киностудии Горького и кинокомпания братьев Андреасян. Одну из главных ролей в нем сыграет Павел Прилучный. Шпагин удивился, что для экранизации выбрали именно эту комедию режиссера Ильи Фрэза.
«Это вовсе не культовый фильм, у него не было особого успеха, это была, скорее, неудача. Это было время после выхода фильма "Айболит-66", куда более острого и гротескного, "Тайна железной двери" примерно в то же время появилась. Когда эта картина вышла, она вообще пролетела мимо, о ней вспомнили только в начале 1980-х. Ее очень сильно реабилитировала передача "В гостях у сказки". Если они будут натягивать советские реалии на сегодняшнее время, ничего не получится. Если же они пойдут по пути фильма "Сто лет тому вперед", в котором резко изменили всю концепцию, парадигму и матрицу Булычева, есть шанс добиться успеха, поскольку современному зрителю "Желтый чемоданчик" незнаком», - объяснил кинокритик.
По его мнению, новый фильм может спасти Прилучный, которому не помешают даже плохой режиссер и плохой сценарий.
«После "Слона" и "Мужского слова" я могу сказать, что Прилучный лучший российский актер, если брать категорию до сорока лет. У меня ощущение, что он может играть как великий актер, это уровень Михаила Ульянова. Например, фильм "Слон" - быть полтора часа на крупном плане и так держать картину, это гениально. Столько состояний сыграть с такой болью, с такой мощью, я просто потрясен! При этом роли не соответствуют его лицу, сытому и мажорскому, а он "прорывает" это лицо. Это свидетельствует о таланте настоящего актера. Я категорически не согласен с мнением, что у плохих режиссеров хороший актер играет плохо. Ничего подобного. У плохих режиссеров именно и проверяются хорошие актеры, это поверка на прочность. Как ты сумеешь произнести тупой текст? Что ты сумеешь вложить в плохую роль? И как ты сумеешь стать выше плохого режиссера? Это прекрасная школа», - заключил собеседник НСН.
Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков ранее заявил «Радиоточке НСН», что индустрия всегда ждет хорошие сборы от фильмов Сарика Андреасяна. По его мнению, вторая часть комедии «Домовенок Кузя», которая должна выйти на экраны в 2026 году, соберет в прокате миллиард рублей.
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