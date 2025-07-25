МЧС готово эвакуировать в Москву пострадавших при взрыве газа в Саратове Трамп заявил о возможности встречи с Путиным и Зеленским Суд вынес приговор двум экс-замгубернатора Брянской области ФТС начала масштабную реорганизацию центрального аппарата на основе ИИ ГАИ объявила сплошные проверки водителей на опьянение