«Блеклая картинка» и нейросеть: Пиратский «Аватар-3» разочаровал россиян

Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в беседе с НСН объяснил, что кинотеатры всегда стараются выполнять технические требования создателей фильмов по звуку и изображению для проката, тем более для таких великих режиссеров, как Кэмерон.

«Фильмы в кинотеатрах показываются с ориентиром на то, что присылают в рамках технических требований производители, режиссер. Когда это делается. Если таких специальных установок и рекомендаций нет, то все работают по стандартным настройкам по звуку. Но если возможности воспроизвести в таких условиях нет, то кинотеатрам ничего не будет. У какого-то кинотеатра, допустим, нет технической возможности для показа в соответствии с требованиями режиссера, но у большинства — она есть. Кинотеатры стараются идти навстречу и соблюсти все параметры, которые режиссер выдвинул в рамках своего видения и того, как он подготовил фильм к прокату. Но, как правило, все эти требования приходят редко. В случае таких великих деятелей современного кинематографа, как Джеймс Кэмерон или Кристофер Нолан, кинотеатры естественно стараются соблюсти все и по картинке, и по звуку», - заметил он.