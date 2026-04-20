«То, что этот фильм встает, как контент для взрослого зрителя на предновогодний период и будет бесспорно держаться в период новогодней битвы, это очень хорошо. По опыту прошлого нового года аудитории катастрофически не хватило фильмов для взрослого зрителя. Это огромная проблема, потому что есть люди, которые не хотят смотреть сказки, а хотят видеть более серьезный взрослый контент. Если фильм получится, то он может занять эту нишу и очень хорошо отработать», - отметил эксперт.

При этом он объяснил, как фильм о Басте может заработать в прокате миллиард рублей, повторив успех картины «Руки Вверх!».

«Успех картины - это многослойное явление. Не только сам по себе фильм должен быть хорош, но и достойный маркетинг, и чтобы он зацепился за душу зрителя и пошел сарафаном стоять долго в прокате. Фигура Васи Вакуленко (настоящее имя Басты – прим. НСН) и та музыка, которую он пишет, является большим явлением в нашем музыкальном и медийном пространстве в целом, у него огромная фанбаза. При этом "Иванушек" у нас в России любят не сильно меньше, чем «Руки Вверх!», тем не менее, фильм "Тур с Иванушками" собрал в восемь раз меньше, чем картина о Жукове. Преждевременно судить о фильме чисто по уровню популярности музыканта. Должно сложиться очень много факторов, чтобы он стал хитом и собрал условно под миллиард рублей», - заключил собеседник НСН.

Режиссер фильма «Баста. Начало игры» Стас Иванов ранее раскрыл «Радиоточке НСН» главные секреты картины, съемки которой начались в Ростове-на-Дону, где родился и вырос Вакуленко.

