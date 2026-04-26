Россиянин выиграл Дюссельдорфский марафон и побил 19-летний рекорд России
Российский легкоатлет Дмитрий Неделин стал победителем Дюссельдорфского марафона, установив новый рекорд России.
26 апреля спортсмен преодолел классическую дистанцию 42 км 195 м за 2 часа 8 минут 54 секунды. Второе место занял кениец Самуэль Найбей Киплимо (2:11.45), третьим финишировал его соотечественник Джеффри Кимутай Кох (2:12.01).
Результат Неделина стал новым национальным рекордом. Предыдущее достижение, принадлежавшее Алексею Соколову, держалось 19 лет. В 2007 году Соколов пробежал марафон в Дублине за 2 часа 9 минут 7 секунд.
Ранее в Пекине робот-гуманоид побил рекорд человека на полумарафоне, преодолев дистанцию 21 км за 50 минут 26 секунд, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
