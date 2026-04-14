При этом Баженов напомнил, что даже кино, снятое на частные деньги, находится под прицелом и его не всегда могут пропустить в прокат с какими-то слишком реалистичными историями.

«Из-за того, что нет финансирования, очень тяжело. Даже сейчас есть запреты с тем же фильмом «Айта», например. Это были частные деньги, но даже на них упал перст Роскомнадзора и Минкульта с призывами запретить. Вне этих рамок с господдержкой тем более не снять такого кино, так как сейчас не надо затрагивать некоторые больные для общества темы. Поэтому все такие персонажи ушли в сказки», – подытожил он.

Напомним, что в конце сентября 2023 года Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у якутского фильма «Айта» Степана Бурнашева якобы из-за негативной реакции зрителей в соцсетях. Тогда ведомство усмотрело в картине «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России». В 2022 году картина получила приз за лучшую режиссуру на Открытом российском кинофестивале авторского кино «Зимний» в Москве. Сюжет строится вокруг гибели школьницы Айты после вечеринки. В кармане у девушки находят записку с именем «Афоня», после чего жители деревни обвиняют в ее смерти русского полицейского Афанасия, который неоднократно подвозил ее, и хотят устроить самосуд.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров заявил НСН, что если американское кино за годы подарило зрителям несколько типов героя, то российский кинематограф так и не представил более ярких персонажей, чем Саша Белый из «Бригады» и Данила Багров из «Брата».

