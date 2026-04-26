Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с Ким Чен Ыном
Министр обороны России Андрей Белоусов провёл в Пхеньяне переговоры с Председателем Государственных дел КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает Минобороны России.
В ходе встречи стороны договорились перевести российско-корейское военное сотрудничество на устойчивую долгосрочную основу. Белоусов заявил, что Россия готова подписать в этом году План военного взаимодействия двух стран на период 2027–2031 годов.
Министр отметил, что для него большая честь встретиться с лидером КНДР, и поблагодарил Ким Чен Ына за традиционно радушный приём российской делегации. По его словам, российско-корейские межгосударственные отношения в настоящее время находятся на беспрецедентно высоком уровне. Белоусов также добавил, что текущий год обещает быть насыщенным двусторонними контактами по различным направлениям.
Кроме того, он высоко оценил решение Ким Чен Ына пригласить российскую военную делегацию на открытие музейно-мемориального комплекса, посвящённого боевым подвигам корейских военнослужащих в зарубежной военной операции.
Ранее в КНДР также прибыл спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
