Дом не для всех: В России покажут самый нашумевший триллер Ларса фон Триера
В картине «Дом, который построил Джек» режиссер не только впечатляет зрителя приемом «дигрессия», но и раздвигает все нормы морали, заявил НСН Даниил Смолев.
Киновед Даниил Смолев в интервью НСН раскрыл, чем его поразила последняя картина Ларса фон Триера «Дом, который построил Джек», почему она отличается от всех его предыдущих фильмов и кому точно не стоит ее смотреть. В честь 70-летия режиссера его нашумевший фильм снова покажут в кинотеатрах России с 23 апреля.
- В этом году Ларсу фон Триеру исполнится 70 лет. Как бы вы охарактеризовали авторский стиль режиссера? В чем его новаторство?
Ларс фон Триер - уникальная фигура в истории мирового кино, потому что у него нет одного стиля. Если вы посмотрите на все его творчество, то у него есть одна особенность: после нескольких фильмов он очень резко менял свою стилистику. Иногда кажется, что один Ларс фон Триер просто не дал бы руки другому Ларсу фон Триеру. Сначала это было стилистически, эстетски сделанное кино - трилогия «Европа», потом это было движение «Догма 95» - ручная камера, импровизации, потом трилогия про Америку. И последняя тетралогия - «Дом, который построил Джек». Тут совершенно другая стилистика, где все герои страдают каким-то расстройством.
- У вас только что вышла книга «Догма-95 и Ларс фон Триер. Опыт аскезы». Расскажите, с какими фактами вы познакомились в процессе работы над книгой? Что вас удивило?
Есть большая разница, что такое «Догма 95» в истории кино и лично для Триера. Дело в том, что это последнее важное кинодвижение в XX веке, которое сопровождалось манифестом. Но если мы сопоставим догматический фильм «Идиоты» Триера с тем, что он делал раньше, то окажется, что это совершенно другое кино. Что он сделал? Он выбил все подпорки, на которые опирался раньше. Раньше он играл со светом, с монохромностью, теперь это просто ручная камера. Раньше он выбирал лучших актеров и операторов – теперь это часто снимает сам Ларс фон Триер. В этом была такая творческая методология, когда режиссер поставил себе очень сложную задачу. Это было открытие для меня. Спустя годы Триер снял очень необычный фильм совместно с Йоргеном Летом, который называется «Пять препятствий». В нем он пять раз он заставлял Лета переснимать свой старый фильм "Идеальный человек", таким образом помогая ему выйти из творческого кризиса.
- Совсем скоро в повторный прокат в России выйдет триллер «Дом, который построил Джек». Расскажите, в чем уникальность этой картины?
Если раньше Триер часто цитировал официальных мастеров, обращался, например, к Бергману, к Тарковскому, то в этой картине он обращается к своим фильмам, причем даже к совсем ранним. Плюс там есть новый прием «дигрессионизм» – это прустовский прием, когда вы следите за повествованием, и вдруг вас режиссер перебрасывает на совсем другие темы. Так, главный герой Джек может рассуждать про убийства, трупы и вдруг переключиться на десертное вино. Этот прием демонстрирует болезненное состояние героя.
- На премьере в 2018 году в Каннах фильм вызвал неоднозначную и бурную реакцию — от оваций до массовых уходов зрителей из зала. На повторный показ в России придет уже подготовленный зритель?
Я думаю, да. В России любят Ларса фон Триера, в отличие от многих культовых европейских режиссеров. Ларс фон Триер делал то, что очень мало кто мог себе позволить. Он не просто менял киноязык, он пытался раздвинуть морально-этические границы. И люди уходили не только с фильма «Дом, который построил Джек», а с почти всех поздних его фильмов. Мне всегда было интересно, зачем они вообще туда приходят, ведь знают, на что идут. И в своей книжке я даже написал, что если с какого-то нового фильма Триера не уходят на премьере в Каннах, то, наверное, это плохой фильм. Потому что его цель заставить людей размышлять над тем, от чего они обычно закрываются в реальной жизни. Эта картина противопоказана тем, у кого существуют четкие моральные ориентиры. Потому что одна из идей фильма «Дом, который построил Джек» в том, что искусство не для моралистов. В данном случае он сопоставляет убийство с творчеством.
Триллер «Дом, который построил Джек» — это исповедь серийного убийцы. Сюжет охватывает 12 лет жизни главного героя. Главные роли в фильме сыграли Мэтт Диллон, Ума Турман, Шиван Фэллон, Райли Кио, Софи Гробель и Бруно Ганц. В России картину представит компания Vereteno совместно с A-ONE и RWV Film. Предпоказы пройдут 15 и 17 апреля.
