- У вас только что вышла книга «Догма-95 и Ларс фон Триер. Опыт аскезы». Расскажите, с какими фактами вы познакомились в процессе работы над книгой? Что вас удивило?

Есть большая разница, что такое «Догма 95» в истории кино и лично для Триера. Дело в том, что это последнее важное кинодвижение в XX веке, которое сопровождалось манифестом. Но если мы сопоставим догматический фильм «Идиоты» Триера с тем, что он делал раньше, то окажется, что это совершенно другое кино. Что он сделал? Он выбил все подпорки, на которые опирался раньше. Раньше он играл со светом, с монохромностью, теперь это просто ручная камера. Раньше он выбирал лучших актеров и операторов – теперь это часто снимает сам Ларс фон Триер. В этом была такая творческая методология, когда режиссер поставил себе очень сложную задачу. Это было открытие для меня. Спустя годы Триер снял очень необычный фильм совместно с Йоргеном Летом, который называется «Пять препятствий». В нем он пять раз он заставлял Лета переснимать свой старый фильм "Идеальный человек", таким образом помогая ему выйти из творческого кризиса.

- Совсем скоро в повторный прокат в России выйдет триллер «Дом, который построил Джек». Расскажите, в чем уникальность этой картины?

Если раньше Триер часто цитировал официальных мастеров, обращался, например, к Бергману, к Тарковскому, то в этой картине он обращается к своим фильмам, причем даже к совсем ранним. Плюс там есть новый прием «дигрессионизм» – это прустовский прием, когда вы следите за повествованием, и вдруг вас режиссер перебрасывает на совсем другие темы. Так, главный герой Джек может рассуждать про убийства, трупы и вдруг переключиться на десертное вино. Этот прием демонстрирует болезненное состояние героя.