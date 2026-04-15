«Откуда хорошие люди в Госкино?»: Высоцкий об идее Певцова контролировать фильмы
Никита Высоцкий заявил НСН, что новый надзорный орган будет занят контролем, а не развитием отрасли.
Возрождение Госкино не поможет возродить киноиндустрию в России, контроля в отрасли хватает, а авторы заслуживают доверия, заявил НСН режиссер Никита Высоцкий.
Российскому кинематографу нужен орган, контролирующий качество производства кинокартин, подобный Госкино, заявил народный артист России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов, передает ТАСС. Он добавил, что необходимо контролировать перераспределение государственных средств, выделяемых на кино. Высоцкий признался, что не очень доверяет этой идее.
«Я отношусь к этому, мягко скажем, с настороженностью и недоверием. С одной стороны, если придут хорошие люди в этот орган, которые понимают индустрию, будет хорошо. Но откуда они возьмутся, кто их туда пустит? С другой стороны, когда хорошие люди попадают в такие надзорные органы, они очень часто меняются. Я верю, что наше кино когда-нибудь возродится до тех уровней, которые я еще помню. Но что-то мне подсказывает, что это будет не благодаря более пристальному надзору, а благодаря тому, что появятся талантливые люди, а у зрителей появится голод до наших картин. Надзорный орган будет занят другими вещами, а не развитием отрасли. У нас и так есть, кому отрасль контролировать. Люди, которые занимаются кино, заслуживают доверия. Безумствовать не надо, да, где-то должен быть контроль, особенно там, где деньги, чтобы их не воровали и так далее. Но у нас достаточно проверяющих органов», - объяснил он.
При этом он добавил, что не всегда качество кино сравнимо с его сборами в прокате, здесь должна быть золотая середина.
«Конечно, сборы важны, но важно и еще что-то. Важно, чтобы было, за что брать с людей деньги. А сейчас то, что мы делаем, далеко не всегда хочется смотреть зрителю, потому что это вяло, скучно, неинтересно. Если у этого будет касса, вялость никуда не уйдет. Далеко не все голливудские картины оправдываются в прокате, там есть и авторское, некоммерческое кино. Очень много ситуаций, когда люди, делающие не очень кассовый продукт, вдруг собирают миллиарды. Правда в равновесии между кассой и качеством, между свободой и отсутствием каких-то вещей, которые государство не принимает. Должно быть равновесие, оно всегда складывалось в зависимости от времени», - заключил собеседник НСН.
Возрождение Госкино приведет к процветанию бюрократии в индустрии, что недопустимо для такого динамичного искусства, рассказал режиссер Александр Войтинский в беседе с НСН.
