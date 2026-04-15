«Я отношусь к этому, мягко скажем, с настороженностью и недоверием. С одной стороны, если придут хорошие люди в этот орган, которые понимают индустрию, будет хорошо. Но откуда они возьмутся, кто их туда пустит? С другой стороны, когда хорошие люди попадают в такие надзорные органы, они очень часто меняются. Я верю, что наше кино когда-нибудь возродится до тех уровней, которые я еще помню. Но что-то мне подсказывает, что это будет не благодаря более пристальному надзору, а благодаря тому, что появятся талантливые люди, а у зрителей появится голод до наших картин. Надзорный орган будет занят другими вещами, а не развитием отрасли. У нас и так есть, кому отрасль контролировать. Люди, которые занимаются кино, заслуживают доверия. Безумствовать не надо, да, где-то должен быть контроль, особенно там, где деньги, чтобы их не воровали и так далее. Но у нас достаточно проверяющих органов», - объяснил он.

При этом он добавил, что не всегда качество кино сравнимо с его сборами в прокате, здесь должна быть золотая середина.

«Конечно, сборы важны, но важно и еще что-то. Важно, чтобы было, за что брать с людей деньги. А сейчас то, что мы делаем, далеко не всегда хочется смотреть зрителю, потому что это вяло, скучно, неинтересно. Если у этого будет касса, вялость никуда не уйдет. Далеко не все голливудские картины оправдываются в прокате, там есть и авторское, некоммерческое кино. Очень много ситуаций, когда люди, делающие не очень кассовый продукт, вдруг собирают миллиарды. Правда в равновесии между кассой и качеством, между свободой и отсутствием каких-то вещей, которые государство не принимает. Должно быть равновесие, оно всегда складывалось в зависимости от времени», - заключил собеседник НСН.

Возрождение Госкино приведет к процветанию бюрократии в индустрии, что недопустимо для такого динамичного искусства, рассказал режиссер Александр Войтинский в беседе с НСН.

