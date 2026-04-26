Мать и дочь в Москве лишились почти 40 миллионов после звонка мошенников

По данным ведомства, неизвестные позвонили пенсионерке от имени сотрудника «Госуслуг» и сообщили о якобы утечке её данных и оформленной на её имя доверенности. Чтобы «пресечь противоправные действия», мошенники убедили женщину снять все сбережения, сфотографировать их и передать курьерам для «проверки».

Под влияние попала и взрослая дочка женщины. В результате пенсионерка частями обналичивала деньги, фотографировала их и через дочь передавала курьерам. Общий ущерб превысил 39,7 млн рублей.

Впоследствии мошенники убедили дочь пенсионерки, что её автомобиль якобы выставлен на продажу, и женщина продала машину.

В прокуратуре напомнили, что сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не просят граждан снимать деньги, передавать их курьерам или совершать сделки с имуществом. При подобных звонках рекомендуется немедленно прекратить разговор и самостоятельно связаться со своим банком.

Ранее московские пенсионеры отдали мошенникам более 298 млн рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».