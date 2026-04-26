Мать и дочь в Москве лишились почти 40 миллионов после звонка мошенников
Телефонные мошенники обманули 80-летнюю пенсионерку и её дочь на сумму почти 40 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
По данным ведомства, неизвестные позвонили пенсионерке от имени сотрудника «Госуслуг» и сообщили о якобы утечке её данных и оформленной на её имя доверенности. Чтобы «пресечь противоправные действия», мошенники убедили женщину снять все сбережения, сфотографировать их и передать курьерам для «проверки».
Под влияние попала и взрослая дочка женщины. В результате пенсионерка частями обналичивала деньги, фотографировала их и через дочь передавала курьерам. Общий ущерб превысил 39,7 млн рублей.
Впоследствии мошенники убедили дочь пенсионерки, что её автомобиль якобы выставлен на продажу, и женщина продала машину.
В прокуратуре напомнили, что сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не просят граждан снимать деньги, передавать их курьерам или совершать сделки с имуществом. При подобных звонках рекомендуется немедленно прекратить разговор и самостоятельно связаться со своим банком.
Ранее московские пенсионеры отдали мошенникам более 298 млн рублей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Девять человек ранены при стрельбе около кампуса Университета Индианы
- Мать и дочь в Москве лишились почти 40 миллионов после звонка мошенников
- «Африканский корпус» ВС РФ продолжает отражать атаки исламистов в Мали
- Без зарубежного кино: Кто поборется в праздничной кинобитве мая
- Песков не стал раскрывать свою партийную принадлежность
- Гладков: Один человек погиб, пятеро ранены в результате атак дронов ВСУ
- Покушение на Трампа произошло в отеле, где ранее стреляли в Рейгана
- Россиянин выиграл Дюссельдорфский марафон и побил 19-летний рекорд России
- Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел переговоры с Ким Чен Ыном
- Филимонов: 10 человек пострадали в Вологодской области из-за атаки ВСУ