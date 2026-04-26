Гладков: Один человек погиб, пятеро ранены в результате атак дронов ВСУ
Один человек погиб и пятеро получили ранения в результате атак украинских беспилотников на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
По информации Гладкова, в селе Вознесеновка Шебекинского округа FPV-дрон попал в частный дом. Мужчина с множественными осколочными ранениями скончался по дороге в больницу, также пострадала женщина.
В посёлке Разумное Белгородского округа дроны атаковали два коммерческих объекта - ранены две женщины. Ещё две женщины получили баротравмы в городе Шебекино.
Накануне Гладков сообщал, что пять мирных жителей региона пострадали в результате ударов ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
