Гладков: Один человек погиб, пятеро ранены в результате атак дронов ВСУ

По информации Гладкова, в селе Вознесеновка Шебекинского округа FPV-дрон попал в частный дом. Мужчина с множественными осколочными ранениями скончался по дороге в больницу, также пострадала женщина.

В посёлке Разумное Белгородского округа дроны атаковали два коммерческих объекта - ранены две женщины. Ещё две женщины получили баротравмы в городе Шебекино.

Накануне Гладков сообщал, что пять мирных жителей региона пострадали в результате ударов ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».